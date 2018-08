Nueva instancia de los Juegos Juninenses

Se realizó la cuarta fecha de los Juegos Juninenses 2018 y gran cantidad de jóvenes de las diferentes escuelas de la ciudad participaron de la actividad de atletismo.

Cabe recordar que de esta iniciativa participan chicos que concurren a quinto año de las escuelas del Distrito.

También participa el C.E.F. 126, que aporta alumnos de la carrera de educación física para que sean árbitros y jurados.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo, sostuvo que "esta es la cuarta jornada de estos juegos y se está realizando la disciplina de atletismo. El tiempo no nos acompañó y por tal motivo lo hicimos dentro del gimnasio del complejo San Martín. De todas formas, los chicos le pusieron un gran clima a esta competencia. Hay salto, velocidad, lanzamiento y prueba de resistencia. Es muy bueno que los chicos puedan descubrir otra disciplina y otros deportes. Siempre nos une el deporte en un clima cordial y de mucha amistad. Eso es lo que buscamos en esta iniciativa y por suerte lo estamos cumpliendo".



Además, agregó que "a lo largo del año han vivenciado diferentes disciplinas. Hubo voley, handball, alternativos y para el final llegará la parte cultural, que es algo que se disfruta mucho. La misma será en el predio ´Beto Mesa´, en el mes de septiembre, y estamos todos ansiosos ya que el año pasado fue una gran jornada. Los chicos siempre nos desafían a más. Entendemos que los jóvenes tienen diferentes habilidades e inteligencias. Acá hay baile y música y los chicos en estos juegos encuentran una manera de expresarse".

Por su parte, Alejandra Pontelli, del C.E.F. 126, expresó que "nosotros siempre acompañamos y articulamos con la Dirección de Deportes y con el objetivo de favorecer siempre al deporte. Queremos que los chicos disfruten dentro de un ambiente amistoso y cordial. Las escuelas secundarias están invitadas para estos juegos y disfrutan de esta actividad".

Para finalizar, Julio Gómez, de la Asociación Atlética “Los Flamencos”, manifestó que "siempre estamos colaborando con el Municipio y más en esta jornada de atletismo. Esto es muy lindo porque hay chicos que no sabían del atletismo. Vienen y experimentan diferentes pruebas y lo hacen en equipo. Se realizaron pruebas de velocidad, de salto en largo, lanzamiento de bala con una pelota medicinal y finalizamos con una carrera de resistencia de 600 metros. Todos los chicos participan de todas las disciplinas y eso les permite sumar puntos para sus escuelas".

Voces de los participantes

Mariano, de la Escuela 7, dijo que "los juegos están muy buenos y es algo para innovar. Además, pasamos un grato momento junto a chicos de otras escuelas. Competí en la carrera de velocidad y en las fechas anteriores también".

Agustín, de la Escuela 7, indicó que "me gustan los juegos porque hacemos otros deportes y eso es muy bueno. El atletismo está muy bueno y hemos hecho varios deportes como vóleibol, handball, entre otros".

Joaquín, del Colegio Comercial, agregó que "me parecen bien los juegos y más el atletismo. Además, nos permite encontrarnos con otros chicos y socializar un poco. Nos conocemos casi todos y está muy bueno".

Guadalupe, del Padre Respuela, sostuvo que "me parece una muy buena propuesta y que se hagan deportes. Los chicos pueden participar en otras disciplinas y está bueno para incentivar. Hubo diferentes deportes y todos estuvieron muy buenos".

Judith, del Padre Respuela, expresó que "es una buena opción estos juegos para pasarla bien y hacer deportes. Está bueno hacer actividad física y además nos encontramos con chicos de otras escuelas. Tenemos muchos amigos en estos juegos".

Candela, del Padre Respuela, añadió que "me gustan estos juegos porque salimos del ámbito escolar y hacemos algo distinto. Los deportes que hacemos están buenos y la parte cultural también".