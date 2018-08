Marcelo Frías logró el puesto 36 en los "15k New Balance 2018"

El domingo se desarrolló la carrera "15k New Balance 2018", donde el atleta juninense Marcelo Frías logró el puesto 36 en la general. Romina Sánchez también compitió y llegó en la ubicación 154 entre las damas. Los grandes ganadores fueron Joaquín Arbe y María Tesuri.

Unos 10 mil corredores disfrutaron este domingo 5 de agosto de los tradicionales 15k de New Balance. Arbe, además de ser bicampeón de la competencia, cerró una gran performance en las NB Race Series, al quedarse con victorias en los 15k y 21k de Rosario y en la edición de los 15k de Buenos Aires.

A su vez, la ganadora entre las damas fue Luz Tesuri, al igual que la temporada pasada. Al mismo tiempo, también consiguió el mejor registro del circuito, con 52.18. El podio lo completaron Chiara Mainetti (atleta New Balance) y la maratonista olímpica Rosa Godoy.

Al finalizar los NB15k se sortearon dos inscripciones para correr la NYCM 2018 el próximo 4 de noviembre, con vuelos, estadías, seguro médico y transfers para la maratón más grande del mundo y patrocinada por New Balance.

Las posiciones con todos los juninenses

A continuación, las clasificaciones generales damas y caballeros, resaltando al nutrido grupo de juninenses que asistieron a tan importante Competencia.

Clasificación General Caballeros 15k: 1) Joaquín Arbe 45:07_3:00; 2) Eulalio Muñoz Jr. 45:08_3:00; 3) David Rodríguez 45:10_3:00; 4) Gustavo Frencia 45:18_3:01; 5) Martín Méndez 45:53_3:03; 6) Javier Carriqueo 45:57_3:03; 7) Natalio Pensa 46:45_3:07; 8) Juanma Benítez 46:45_3:07; 9) Dante Mansilla 46:45_3:07; 10) Jonhatan Dávila 47:25_3:09; 11) Gerardo Haro 47:57_3:11; 12) Emanuel Espinosa 48:05_3:12; 13) Alan Niestroj 48:06_3:12; 14) Cristian Meneguzzi 49:00_3:16; 15) Rodrígo Rosales 49:10 _3:16; 16) Alexis Ignacio Pensa 49:12_3:16; 36) Marcelo Frías 52:10 Junín 3:28; 140) Sebastián Demolis 58:40 Junín 3:55; 198) Sebastian Morelli 1:00:22 Junín 4:02; 240) Guillote Bringeri 1:01:40 Junín 4:07; 257) Ezequiel Luján 1:02:13 Junín 4:09; 259) Leonardo Frías 1:02:16 Junín 4:09; 283) Dario Falasconi 1:02:35 Junín 4:11; 327) Guido Cirona 1:03:27 Junín 4:15; 415) Marcelo Lamas 1:04:49 Junín 4:22; 460) Cristian D'Angelo 1:06:01 Junín 4:24; 1122) Horacio Ríos 1:12:55 Junín 4:52; 1328) Eber Lopez 1:14:24 Junín 4:59; y 1981) Martín Jali 1:19:22 Junín 5:18.

Clasificación General Damas 15k: 1) María Tesuri 52:18_3:29; 2) Chiara Milena Mainetti 53:10_3:32; 3) Rosa Godoy 53:13_3:32; 4) Lujan Urrutia 53:57_3:35; 5) Nadia Rodriguez 55:26_3:41; 6) Sabrina Martínez 55:45_3:43; 7) Karina Fuentealba 57:08_3:48; 8) Agustina Landel 57:45_3:51; 9) Andrea Quiroga 57:56_3:51; 10) Carolina Zanuzzi 58:24_3:33; 11) Lorena Lázaro 59:10_3:56; 12) Leonela Olivera 59:17_3:57; 154) Romina Sánchez 1:12:54 Junin 4:52; 184) Nadia López Bindella 1:14:25 Junín 4:59; 205) Victoria Alonso 1:15:10 Junín 5:01; 285) Agustina Cullerton 1:16:03 Junín 5:04; 353) María Salvucci 1:18:13 Junín 5:12; 448) Yesica Córdoba 1:20:20 Junín 5:20; 1119) Verónica Asfura 1:28:17 Junín 5:52; 1426) Laura Guaricuyu 1:28:23 Junín 5:52; 1562) Marisa Guerra 1:34:58 Junín 6:16; y 2320) Carolina Cánepa 1:42:38 Junín 6:48.