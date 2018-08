La juninense Ángela Fernández tiene sueños olímpicos y ganas de participar en un Iron Men

Tras sus distintas participaciones en competencias pedestres, la juninense Ángela Fernández siempre tuvo la curiosidad por saber qué era correr un triatlón, su preparación previa, y sobre todo qué se siente en un evento de pruebas combinadas, especialmente la adrenalina que se manifiesta en cada transición, del agua a la bicicleta y de esta al pedestrismo.

Al respecto, la deportista local expresó: “Son tres disciplinas que me gustan mucho (un triatlón), y por eso entré a averiguar quién está como entrenador, qué se siente al realizar en un solo momento tres disciplinas totalmente distintas, pero acoplables. Desde ya, siempre tuve esa incógnita, de ver cómo podía realizarlas, hasta que un día me decidí y ya llevo cinco meses entrenando a fondo e interviniendo en alguna que otra programación”.

Sobre sus primeras vivencias, Ángela destacó:

“Lo que más me costaba era nadar, ya que no sabía realizar ni cien metros . La verdad es que fui adquiriendo el estilo de nadar con tiempo y mucha, pero mucha paciencia, más allá de que de chica iba al complejo Santa Paula con las colonias de vacaciones. Un día dejé de ir, hasta que Daniel Carpi, con toda su paciencia, me fue enseñando a dar las brazadas, a manejar correctamente los pies, a realizar los ejercicios básicos de la actividad y sobre todo a saber nadar en plena competencia. Por ello, un fin de semana se le dio por probarme en una prueba Short, que consta de 750 metros de natación, veinte kilómetros de ciclismo y un cierre a pie de cinco kilómetros de pedestrismo. La verdad, fue una experiencia muy atrapante, ya que estaba en una prueba con muchos participantes y tenía que ver cómo estaba después de los entrenamientos duros y a conciencia, realizados. Fue una grata experiencia y todavía recuerdo que salí de la parte de nado bastante mareada, traté de recuperarme muy rápido para realizar la parte en bicicleta. Fue una transición muy dura, pero en realidad me sentí muy bien pedaleando, hasta llegar a la parte a pie, que es lo que más me gusta. Allí me solté un poco más y la verdad me fue muy bien”.

Siguiendo con la charla con el programa radial "Deportes en acción", Fernández expresó:

"La parte de natación es la que más me cuesta, sé que me está faltando un poco mas de entrenamientos y por eso es que ahora, con el clima más frio, me dedico a full a buscar esa superación propia dentro del agua. Lo que me deja tranquila es que ya superé gran parte de aquellas primeras brazadas. En el parcial de bicicleta sé que también me falta, pero, con el paso del tiempo voy a ir enriqueciéndome de distintas técnicas, ya que el ciclismo me gusta mucho. Para la parte final de pedestrismo me sirvió mucho tener una base atlética desde chica y eso me sirve de mucho".

Logré estar dos veces en el podio

Tras iniciarse en la actividad a comienzos del año, tras casi seis meses de entrenamiento, Ángela logró "ponerse a tiro" y tras realizar una prueba de la modalidad Short, comenzó a aparecer su garra, su compromiso con la disciplina, sus sueños dentro de la actividad, y sin querer consiguió obtener sus primeros podios en la categoría de 19 a 24 años.

“Sin querer, ya logré subir dos veces al podio. Digo sin querer porque debía enfrentar en mi categoría a otras chicas con más ´historia´, entendiendo que yo recién me largaba, después de mucho tiempo inactiva como deportista. Más allá de que le dedico mucho tiempo, muchas ganas, el que se me hayan dado esos podios es por mucho esfuerzo y concentración. Me gusta avanzar, saber que cada presentación es una superación más”, remarcó.

Sobre su última presentación en el triatlón de San Antonio de Areco (Buenos Aires), la triatleta juninense comentó:

“Fue una prueba muy dura y me sirvió para mi superación propia, ya que se corría con bicis de montain-bike, sobre calles de tierra, y la verdad que mi preferencia es el asfalto. Lo que mucho me llamó la atención propia es lo que crecí en la prueba de natación, ya que salí bastante mejor psicionada del agua y en cuanto, a la parte de pedestrismo, se que voy a seguir creciendo prueba tras prueba. Es sentirme cada vez más firme, y estoy en ese camino.

Sueños de crecimiento

Con tan solo 21 años, la deportista local tiene sueños de crecimiento, aspiraciones de dejar su sello propio dentro de una disciplina que no es sencilla, que tiene varios secretos, técnicas y tácticas de carreras.

Al respecto, en diálogo con el colega Sergio Penela, la joven deportista dijo:

“Tenés que salir lo más suelto posible del agua, de administrar la energía, no podes ´quemar´ todo en la primera transición, ya que quedan dos tramos muy duros. Tenés que salir bien armado y con energía, para en la parte de ciclismo poder soltarte de a poco, para ir buscando avanzar en kilómetros. Ya en la parte final, en la de a pie, es donde hay que dar todo y lo que uno fue administrando de energía, se pone todo en la parte de pedestrismo, ahí sí es dejar todo”.

En el final de la charla, Fernández habló de sus sueños como deportista, al expresar:

“Quiero ir superándome prueba tras prueba, quiero dejar un sello propio y mi actual preparación está abocada a un triatlón olímpico, que consta de parciales de 1.500 metros de natación, algo de más de 40 kilómetros en bicicleta y finalmente diez kilómetros a pie. Eso sí, mi sueño mayor, por lo que estoy trabajando con todo, es realizar un Ironm Men internacional”, completó Ángela Fernández.