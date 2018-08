Gran chance para el pedalista del SAT Junín, Federico Vivas

Después de celebrar la medalla de plata ganada ayer por el panameño Cristoff Jurado en la prueba de línea de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que está disputando estos días en Barranquilla, Colombia, el Trevigiani Phonix Hemus 1896 ya está mirando hacia el futuro, imaginando otros muchos metas deportivas para conquistar.

Desde hoy, comienzan las pasantías, grandes oportunidades para los jóvenes ciclistas más talentosos. El equipo presidido por Ettore Renato Barzi ha elegido dar esta importante ocasión al argentino Federico Vivas, campeón panamericano Sub-23, prometedor pedalista de 22 años de edad oriundo de Saladillo (Buenos Aires), actualmente integra el equipo de Sindicato Argentino de Televisión, que dirige el juninense Andrés Mansilla.

Vivas va a debutar con la formación de Treviso el 26 de agosto en la carrera de un día Croacia-Eslovenia y hasta el final de la temporada será capaz de ponerse a prueba con el gran de ciclismo en Europa.

Desea "aprovechar la oportunidad"

"No puedo esperar para unirme al equipo. Ya he estado en Italia, con el equipo nacional de la Argentina, sé lo que me espera y estoy listo para aprovechar al máximo la oportunidad que se me ha otorgado. Haré todo lo posible para aprender y dar lo mejor de mí para el equipo", comentó "El cachorro" Vivas con mucho entusiasmo.

Y hablando de pasantías, Nicolas Tivani experimentará con EAU Team Emirates y Alessandro Fedeli con Delko Marseille .

"Estamos orgullosos de que dos de nuestros atletas hayan sido notados por Team World Tour y Professional, el objetivo principal de nuestro equipo es criar a los niños y darles todas las herramientas para enfrentar mejor el gran salto en el profesionalismo. El mismo camino que esperamos poder realizar con Federico, quien en las categorías menores ha demostrado tener números poco comunes », comenta el gerente general Mirko Rossato .