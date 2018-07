Javier Gaude y Simón San Sebastián ya comenzaron a volar en República Checa

Luego del mundial de vuelo a vela que se llevó a cabo en Ostrow, Polonia, el piloto juninense Javier Gaude y su copiloto, Simón San Sebastián, se encuentran en Hosin, República Checa donde ya comenzaron a volar en la segunda edición del campeonato internacional en el continente europeo.

Luego de la entrega de premios en tierras polacas emprendieron un largo viaje que tuvo la primera parada en Alemania donde alquilaron el moderno planeador (Arcus M. modelo 2016), que ya están utilizando.





El equipo del Club de Planeadores de Junín, que representan al team de la Argentina, armó la aeronave, realizó la primera adaptación y de conocimiento con un vuelo de cuatro horas y media, para unos días más tarde comenzar a competir por los puntos. ”El planeador está impecable, nuevo y funciona todo perfecto”, indicó Gaude.

De esta manera, ya volaron en dos jornadas en las que los días estuvieron inestables, con algunos cúmulus y varios kilómetros de cielo azul donde escasean las térmicas que utilizan los volovelistas para elevarse lo más alto.

Cabe destacar que en la Categoría 18 Metros compiten los argentinos Federico Buscema y Damián Goldenzweig.

Al igual que en Polonia, nuevamente habrá tres categorías: 20 Metros biplaza; 18 Metros, y la Clase Libre. “Es el cuarto mundial de nuestra clase que es muy linda y competitiva en la cual volará el múltiple campeón Sebastián Cava y varios pilotos más de primer nivel. Lo bueno es que llegamos entrenados para poder volar un poco más parejo”, explicó Gaude.

La jornada de la víspera

Fue un día con una apertura difícil porque comenzó a llover en un sector muy cerca del club en las montañas. Comenzaron a volar con una térmica muy débil, debajo de la sombra e iniciándose las precipitaciones.

Gaude comentó sobre la competencia:

“Cuando logramos tomar altura y nos estábamos yendo para la partida estaban despegando los últimos planeadores de la Clase Libre con lloviznas sobre el aeródromo y hacia el lado de la prueba se veían las condiciones bastantes desfavorables.

No obstante eso, partimos bastante temprano casi todos los planeadores y nosotros partimos en el cuarto lugar, y luego lo hizo un grupo grande. Fuimos volando en sombra con base de cúmulus negras esquivando alguna manga de agua.

Subimos bien, no nos atrancamos y entonces mantuvimos un promedio alto durante casi toda la prueba. Al final, para tomar altura para el planeo de casi 90 kilómetros tuvimos un clima malo y llovió un poco llegando al club.

Las condiciones acá son muy cambiantes. Llegás a lugares donde hay calles de cúmulus y después hay 60 kilómetros que se atraviesan con cielo azul, agujeros donde seguro llovió antes y no quedaron buenas condiciones.

Meteorológicamente, es lo más complicado que nos ha tocado volar. Un día que comenzó malo, la Clase Libre hizo 160 kilómetros de promedio, mientras que nosotros con Simón (San Sebastián) hicimos 125 y 134”, expresó Javier.

Para finalizar, Gaude reseñó:

“Damián Goldenzweig y Federico Buzema hicieron un buen tiempo y quedaron a nueve kilómetros del que ganó la prueba. Nosotros, con una nueva prueba cumplida y muchas horas voladas, ya nos estamos preparando con vistas para el martes (hoy). Es muy probable que se vuele todos los días, ya que irían mejorando las condiciones climáticas. Estamos agarrándole la mano al planeador, cada vez mejor y va a ser un campeonato larguísimo”, cerró Javier Gaude.