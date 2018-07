Los Miuras viajan a Tandil para disputar la anteúltima fecha del Regional Pampeano "B"

Mañana domingo y en condición de visitante, Los Miuras saltan al terreno de juego por la anteúltima fecha del Campeonato Regional Pampeano “B”. La delegación juninense estará viajando hoy por la tarde hacía Tandil.

Cabe recordar que el domingo pasado el conjunto de nuestra cuidad logró un desahogo infernal luego de que, de local, vencieran a su par de Santa Rosa Rugby en un agónico partido por 21 a 18 (anotaron 18 puntos en el segundo tiempo). Fue la primera victoria en el certamen y eso generó alegría y festejo; ya que el plantel logró sacarse el peso de encima de cinco derrotas al hilo.

Tras el primer triunfo, la semana de trabajo tuvo otro aroma. No obstante, los festejos ya quedaron atrás y ahora la mira está puesta en Los Cardos de Tandil, que será anfitrión mañana, desde las 14, en las sierras.

Para mañana, la formación titular sería con Yamil Chaluf, Javier Enecoiz, Juan Torres, Ulises Amaya, Salvador Martínez, Franco Araya, Patricio Riboldi, Gaspar Rossini, Patricio Hankin, Martín Baccarini, Emmanuel Crego, Jonathan Araya, Matías Guevara, Carlos Mazzarino y Bautista Alladio. Suplentes: Kevin Galego, Matías Salas, Javier Mielgo, Hernán Colosi, Santiago Canelo, Federico Gaab, Agustín Randone y Sebastian Quiroga. El entrenador es Javier Benítez.

“Pudimos plasmar nuestro plan de juego"

Matías Salas, hooker de la institución del Toro, habló sobre lo que fue la victoria del pasado fin de semana. Al respecto, comentó: “Pudimos plasmar nuestro plan de juego en la cancha, siempre yendo en apoyo, ganar la línea de ventaja con los forwards y brindarle rápido la pelota a los tres cuartos. Mientras que otra pieza vital fue la paciencia que tuvo el equipo, tratando de no cometer penales en momentos importantes”.

Además agregó: “El grupo está mejorando mucho con el correr de las semanas, al técnico se le está poniendo difícil a quien elegir para entrar de titular y suplentes. Pero con algunos retoques que hizo el staff de entrenadores, el equipo está para luchar cada juego".

Sobre la actualidad del equipo, consideró también: "La implementación del plan de juego es totalmente diferente al torneo doméstico y ese es un gran obstáculo para nosotros que tenemos que ir aprendiendo a superar".

Completó: "En los partidos, hay momentos que el rival en cuestiones tácticas o detalles está un paso adelante que nosotros, y por eso saca una ventaja, y puede ser un golpe duro, pero últimamente, lo podemos revertir, como pasó el partido pasado, que terminamos imponiéndonos nosotros en la cancha gracias al trabajo realizado durante los entrenamientos”.

"Podemos traernos los puntos”

Acerca del juego del domingo, el “Chori”, como se lo conoce en los pasillos del club, sentenció: “Va a ser un partido muy duro, como todos los anteriores, vamos a tratar de implementar nuestro plan de juego y si estamos concentrados como lo hicimos en el último cotejo podemos traernos los puntos”.

Por último, dijo: “Ellos cuentan con un apertura (número 10) con buenas patadas tácticas y a los palos, son especialistas en ganar siempre la salida para tener la posesión y lastimar. Trabajamos bastante lo que es la defensa y el apoyo, después tenemos un pack de forwards muy sólido, en el line practicamos muchas jugadas y también buena defensa”.

La fecha completa: Argentino vs. Uncas Tandil; Los 50 Tandil vs. Biguá (MdP); Pueyrredón (MdP) vs. Santa Rosa Rugby; y Los Cardos Tandil vs. Los Miuras.