Javier Gaude ganó la jornada de ayer del Mundial de Vuelo a Vela en Polonia

Luego de dos días de inactividad por las malas condiciones climáticas en Ostrow, Polonia donde se está desarrollando la edición Nº 35 del Mundial de Vuelo a Vela, ayer los planeadores volvieron a despegar.

De esta manera, y dentro de la Clase Club, el piloto Javier Gaude ganó la anteúltima prueba con 1000 puntos valiosos que lo hizo escalar varias posiciones en la Tabla General que sigue liderada por los polacos.

El volovelista juninense, que está dentro de los seis integrantes del Team argentino representando a la celeste y blanca en los cielos europeos, había logrado este triunfo en el Mundial 2008 que se llevó a cabo en Alemania.

Con el planeador LS 4 “WW”, Gaude está ubicado en la posición Nº 20 con 4.391 puntos en la Clase Club que sigue siendo liderada por los locales Jakub Barszcz (4.830) y Tomasz Rubaj (4.854).

Cabe destacar que la meteorología de los días no estuvo a favor de los volovelistas quienes debieron afrontar condiciones climáticas adversas (con varias descendentes y lluvias), que sólo pudieron afrontar de manera efectiva los dueños de casa, planificando estrategias diferentes.

Hoy se volará la última prueba de campeonato mundial y se conocerán los campeones de las tres categorías participantes.

“Fui tratando de no cometer errores”

En relación a la jornada de ayer, Gaude explicó: “Despegamos primero en la fila y fuimos los dos primeros con Felipe (Girado). Era una prueba larga para el día porque le costaba abrir, había poco plafón y térmicas débiles y no pintaba una mejoría”.

“Empezaron a esperar para partir y pensamos en no salir delante de los grupos, pero con el viento que había y con el promedio térmico, la espera se tornaba demasiado larga. Llegó un punto en el cual partir adelante era dejar que los demás nos ganen la prueba, por lo que seguimos esperando y al momento de la partida se armaron dos grupos grandes”, informó.

“Nos desacomodamos y yo me quedé más bajo que Felipe, y tuve que ir a tomar altura con los planeadores de las otras categorías, y creo que fui el último en partir de la Clase Club”, afirmó.

“Me benefició que me enganchara con un grupo de la categoría 15 Metros con quien volé unos 60 kilómetros sin que me saquen ventaja. A 30 kilómetros del primer vértice me conecté con el grupo que venía atrás entre los que estaban los polacos y eso me dio un poco de tranquilidad”, sostuvo.

“Llegamos a una zona de cúmulus, se puso bueno y en la segunda pata logramos conectar al segundo grupo que iba un poco más adelante. Quedaban unos pocos en el frente y de a poco los fuimos alcanzando en la tercera pata”, indicó el piloto juninense.

Quedamos con la grata sorpresa de ganar la prueba y subimos varios puestos en la General. Javier Gaude

“Cuando bloqueamos el último vértice, con viento en contra, quedaban 80 kilómetros para llegar al club: se disipaban los cúmulus y prácticamente quedaba el cielo azul, por lo que comenzaron a aflojar las condiciones”.

“Fui tratando de no cometer errores para que no nos alcancen los que ya habían quedado atrás. Volamos la última pata hasta que a lo último pudimos enganchar al grupo que venía en frente. En definitiva eso nos sirvió como para ganar la prueba”, subrayó.

“Creo que una vez estuve con 600 metros, pero logré subir sin perder tiempo así que en definitiva fue una prueba que la volé bien, tranquilo, alcanzando planeadores y el día se tornó largo que nos permitió llegar a todos”, aseguró.

“Quedamos con la grata sorpresa de ganar la prueba de hoy (por ayer) y subimos varios puestos en la Tabla General. Ahora hay que esperar a la última prueba (de hoy), ver la meteorología y qué tipo de pruebas van a definir”, destacó.

“En las tres categorías, los primeros están consiguiendo el campeonato con pocos puntos de diferencia, por lo que va a ser un día de especulación a la hora de partir y todas estas características que tienen los vuelos de definición”, concluyó.

“En el día del amigo les mando saludos a todos”, finalizó.

La preparación

El jefe del equipo argentino, Jorge Soler viene trabajando desde hace varios meses con todo el Team para poder cubrir todas las necesidades sin dejar ningún cabo suelto.

Soler acumula una gran experiencia en esta tarea y sumado a su excelente nivel de pilotaje, da una importante solidez al grupo y fue el primero en llegar a tierras polacas para ultimar detalles previos al arribo de todo el equipo.

Los pilotos estuvieron entrenando arduamente durante la última temporada, continuando en estos últimos meses en la medida que la meteorología lo permitió. Realizaron un gran relevamiento de la zona de vuelo y demás cuestiones a tener en cuenta al momento de disponerse a competir en un Campeonato Mundial.

Cabe destacar la importante colaboración de Víctor Kalinski (Ay. Pasztor Matías), quien fue de gran nexo en distintas ocasiones por temas a resolver en Polonia y como si esto fuera poco también traductor del Team.





La inauguración

Para destacar, el 8 de julio se realizaba la inauguración de la edición Nº 35 del Mundial de Vuelo a Vela en el corazón de la localidad de Ostrow, Polonia donde se hizo una ceremonia y el desfile de los equipos de distintos países del mundo con más de 100 pilotos entre las tres categorías: Estándar, Meter 15 y Clase Club.

Los seis volovelistas y sus ayudantes de Argentina recorrieron las calles principales de este pintoresco poblado de Europa del Este con la bandera nacional en alto.

Categorías

Clase 15mt

Sebastián Luengo - Ventus 2a “PE” - Ay.: Juan Oleaga y Federico Álvarez; Matías Pasztor - Ventus 2b “MW”- Ay.: Jorge Pasztor y Víctor Kaliski.

Clase Std.

Gonza Riera - LS8 “W8” - Ay.: Tomás Soler y Leandro Lanzinetti; Cristian Franzini LS8 “AU”

Ay.: Andrés de la Huerta y Blas Caramuto.

Clase Club

Javier Gaude - LS4 “WW” - Ay.: Simón San Sebastián; Felipe Girado - LS4 “FAY” - Ay.: Marcelo Lanzinetti y José Damiano.