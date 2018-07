Por una descendente, Gaude perdió algunos puestos pero sigue con su sueño mundial

En el octavo día, una corriente de aire fría (descendente) le jugó en contra al piloto juninense Javier Gaude quien se encuentra disputando el Mundial de Vuelo a Vela en Ostrow, Polonia donde representa a nuestro país dentro del Team argentino.

Cuando tenía todo el cielo para él, llevando una buena altura para encarar la segunda “pata”, habiendo superado al grupo que despegó en el primer horario, el volovelista del Club de Planeadores de Junín, empezó a perder altura y tuvo que recuperarse con algunas térmicas.

En ese momento fue cuando perdió el tiempo y se encontró nuevamente con los planeadores que había dejado atrás, con quienes, luego aterrizó en el Club. De esta manera y al cierre de la jornada, el piloto del LS 4 “WW” se encuentra en la ubicación Nº 24 de la tabla general con 2.790.

Por su parte los polacos Tomasz Rubaj (3.263) y Jakub Barszcz (3.228) continúan liderando la Clase Club.

“Venía haciendo un vuelo lindo”

“Fue una prueba larga y la meteorología desde un principio pintaba bien, por lo que nos iban a hacer despegar a las 10.15. Finalmente no aparecieron los cúmulus, se demoró la jornada y partimos a las 12.30”, explicó Gaude.

“De esta manera acortaron la prueba y las condiciones buenas se veían a 40 kilómetros del Club, en la mitad de la primera ‘pata’. No sabíamos si iban a durar mucho esas condiciones, ya que había mucho viento y esperar para nosotros era arriesgar un poco”, aseguró.

“Partimos en el segundo grupo y pasamos al grupo que despegó primero y quedé solo adelante hasta la mitad de la segunda ‘pata’. Venía alto, haciendo un vuelo conservador y de ese sector hasta el segundo vértice habré pasado al lado de 30 térmicas, porque agarré todas las descendentes”, informó.

“Eso me llevó a llegar bajo, luego tomé la altura que necesitaba y volví a estar dos veces en una altura baja. Eso hizo que me alcanzaran los grupos que venían detrás, pero después me acomodé y entré con ellos al Club”, afirmó.

“Los polacos hoy (por ayer) me sacaron 30 puntos, por lo que en la tabla general no fue tan grave y hay que seguir volando. Los que ganaron la prueba de hoy (por ayer) partieron media hora detrás de nosotros”, aseguró el piloto juninense.

“Se ve que tenían el dato o la confianza de que el día iba a aguantar hasta la tarde. A mí no me hubiese ido tan mal si no me atrancaba ahí en el segundo vértice donde perdí altura. Venía haciendo un vuelo re lindo con un promedio muy bueno”, subrayó.

“Hay que seguir para adelante. Faltan muchos días todavía y la tabla es muy cambiante, ya que pasan cosas y los días están siendo difíciles para volar. Vamos a tratar mañana (por hoy) de ubicarnos entre los diez primeros para recuperar un poco en la general”, concluyó.

El Team argentino

Clase 15mt

Sebastián Luengo - Ventus 2a “PE” - Ay.: Juan Oleaga y Federico Álvarez; Matías Pasztor - Ventus 2b “MW”- Ay.: Jorge Pasztor y Víctor Kaliski.

Clase Std.

Gonza Riera - LS8 “W8” - Ay.: Tomas Soler y Leandro Lanzinetti; Cristian Franzini LS8 “AU”

Ay.: Andrés de la Huerta y Blas Caramuto.

Clase Club

Javier Gaude - LS4 “WW” - Ay.: Simón San Sebastián; Felipe Girado - LS4 “FAY” - Ay.: Marcelo Lanzinetti y José Damiano.