Los Miuras perdieron en Mar del Plata

Los Miuras no pudieron ante Pueyrredón en Mar del Plata y pese a luchar en busca del triunfo fueron derrotados por 12 a 10 en el marco de una nueva fecha del Campeonato Regional Pampeano "B". Moutous y un try penal fueron las vías de anotación del “Toro”.

En la ciudad de Mar del Plata, Los Miuras perdieron ante Pueyrredón y cayeron por un muy ajustado 12 a 10. En un cotejo de necesitados, fue el local quien por un mínimo detalle se quedó con el juego y salió del fondo de la tabla.

Los Miuras tenían la mira puesta en poder revertir la imagen en la “feliz” pero este sábado por la siesta no logró percutir y lastimar a un diezmado anfitrión que ganó el partido por tan solo dos puntos.

Los puntos juninenses vinieron de la mano de Andrés Moutous con un drop para comenzar 0-3 el cotejo, pero luego el conjunto marplatense se adueñó del resultado con un try convertido. Los dueños de casa con otro try en la punta aumentaron la distancia en el marcador en un trámite muy luchado, con las defensas como estandartes.

El descuento llegó por intermedio de un try penal del Toro, pero no alcanzó la andanada visitante y nuevamente el equipo de Benítez quedó a metros de poder festejar por primera vez en este certamen muy duro.

El plantel

Titulares del conjunto de nuestra ciudad: Yamil Chaluf, Javier Enecoiz, Kevin Gallego, Ulises Amaya, Marcos Palma, Juan Pablo Zielke, Salvador Martínez, Gaspar Rossini, Leandro Di Pierro, Andrés Moutous, Brian Peira, Matías Guevara, Carlos Mario Mazzarino, Federico Gaab y Lautaro Bustamante.

Suplentes: Nicolás Violante, Matías Salas, Javier Mielgo, Santiago Canelo, Mariano Gemelli, Daniel Zani, Agustín Beschinsky, Martín Sánchez y Bautista Alladio. Entrenador: Javier Benítez.

Más detalles

Los resultados de ayer: Argentino BB 42 - 29 Los 50; Los Cardos 16 - 28 Biguá; y Pueyrredón 12 - 10 Los Miuras. Hoy completan Santa Rosa vs. Uncas.

Posiciones: Biguá (19), Argentino BB (16), Los 50 (13), Uncas (10), Los Cardos (10), Pueyrredón (4), Santa Rosa (1) y Los Miuras (1).