Inscriben a seminario de defensa personal

El domingo 12 de agosto, a partir de las 10, se ofrecerá un seminario de capacitación del estilo Krav Maga en nuestra ciudad. La jornada tendrá lugar en el salón de fiestas de calle Entre Ríos 239.

Krav Maga, que en hebreo significa "Combate de Contacto", es el sistema de defensa personal utilizado por las fuerzas de defensa y seguridad israelí.

El seminario estará a cargo del Instructor F1 Internacional Orlando Javier Sánchez, de la ciudad de San Miguel, Buenos Aires de la Escuela Integral System Defense Krav Maga Argentina (ISDKM) cuyo director y fundador es el instructor en jefe Marcelo Olmos de la ciudad de Moreno en donde se localiza la Sede Central.

Además, el instructor Orlando Javier Sánchez es instructor en otras disciplinas, como taekwondo ITF III dan internacional linea union, hapkido I dan internacional hwarang, instructor en tonfa policial e instructor en tácticas y métodos policiales operativos ISDKM.

Cabe agregar por último que Sánchez tiene sedes en distintos puntos del país, como en Moreno (Bs. As.), San Miguel (Bs. As.), Jose C. Paz (Bs. As.), Muñiz (Bs. As.), Pilar (Bs. As.), Parque Patricios (CABA), Boedo (CABA), Valentín Alsina (CABA), Ituizangó (Bs. As.), Diamante (Entre Ríos), Gualeguaychú (Entre Ríos), Tafi del Valle (Tucumán). También tiene sede en Santiago de Chile.

Defensa

Es oportuno destacar que el ISDKM está bajo respaldo internacional de la Liga Mundial de Artes Marciales (WSDL), cuya sede central de residencia está en Nahariya Israel, cuna de nacimiento de Krav Maga bajo el maestro Leonardo Pereyra quien reside en dicho país hace mas de 20 años.

ISDMK brinda capacitaciones civiles, como también a personal de la fuerza policial y municipal, fuerzas del ejército como también diferentes cursos a necesidad de la sociedad, prevención de violencia de género, defensa en transporte público, etc.

Krav Maga es un sistema histórico como disciplina de defensa personal que está en constante actualización y mejora continua; adaptándose a la inseguridad actual. Esta técnica fue adoptado en muchas ciudades y países como base de sistema de instrucción civil, policial y militar.

Inscripciones

Este seminario que se ofrecerá en Junín está preparado para principiantes y avanzados. Según pudo averiguar este diario, la idea es brindar el concepto de defensa y darle guías, consejos y herramientas para defenderse del día a día.

El seminario es totalmente abierto a cualquier persona, para ambos sexos y de todas las edades, con o sin conocimientos en defensa. Pueden participar civiles y personal de la fuerza o seguridad, como también practicantes de otros estilos.

Para los afiliados de ATSA se le realizará un descuento del 50% el día de inscripción de parte de quien organiza el evento. Quienes quieran participar deberán comunicarse e inscribirse con el instructor Gerardo Ceballos, quien pronto será responsable de tener sede de Krav Maga en Junín, llamándolo al celular 2364322540.