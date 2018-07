La Escuela Municipal de Ajedrez tuvo una gran actuación en el Provincial de Menores

El domingo se jugó en Saladillo la quinta etapa del Provincial de Menores en el que participaron 15 escuelas y 150 jugadores. Allí estuvo presente la Escuela Municipal de Ajedrez de Junín donde los alumnos tuvieron una gran actuación.

La delegación de nuestra ciudad estuvo integrada por 21 chicos, destacándose en la categoría Sub 15 Nahuel Cirigliano que se consagró campeón, Sofía Bontempi que fue tercera y Tomas Montull que logró el cuarto puesto. En la Sub 18 Jonathan Cazaux fue subcampeón y en mayores Jerónimo Mechedze logró el séptimo puesto.



Los resultados obtenidos llevaron a la escuela a quedar ubicada en el segundo puesto por instituciones con 100 puntos, a tan sólo dos unidades del campeón, Olavarría.

La actuación de nuestros representantes fue la siguiente: en la categoría Sub 8 Julián Baretta se ubicó en la posición 14; en Sub 10 Francisco Sosa fue octavo y Lara Joan logró el décimo puesto; en la Sub 12 Juan Yaquinta Cavenaghi ocupó el puesto 9, Lautaro Monrrg el 11, Elías Bonani el 14, José Luis Gazzo el 15, Santiago Antonio el 17 y Benicio Abalos el 22.

En la Sub 15 el campeón fue Nahuel Cirigliano, Sofía Bontempi logró el tercer puesto, Tomas Montull el cuarto, Lucas Manes terminó en la posición 22 y José Casas en la 25. También en la categoría Sub 18 Jonathan Cazaux tuvo una gran actuación consagrándose subcampeón.

Por último, en la categoría libres los jugadores que intervinieron fueron los siguientes: Jerónimo Mechedze (7°), Santiago Cazaux (9°), Luis Santarelli (11°), Yamila Abalo (25°), Marcos Quiroga (36°) y Gerardo Montull (37°).