Etapa Regional: se desarrolla en Junín la disciplina tenis de mesa

Con la participación de chicos de diferentes ciudades de la región, se disputa en nuestra ciudad la etapa regional de la disciplina Tenis de Mesa.

Sobre esta jornada que se realiza en Junín, el profesor Juan Manuel Berestein, integrante de la Dirección de Deportes, indicó: "Es la etapa regional de tenis de mesa tanto para mujeres, varones y chicos con discapacidad. Las categorías son sub 14, sub 16, sub 18 y sub 17 o más de 17 en discapacidad". "Esta es la etapa regional y pueden ser hasta 12 finalistas porque son 12 las ciudades que están participando e integran esta región. Además, vinieron 11 por categoría por lo que estamos casi completos", remarcó.

También explicó: "Daniel Bergamini, que es el profe de tenis de mesa del club Junín, ya tiene armadas todas las mesas y por tal motivo se realiza esta etapa en nuestra ciudad".

"Incluso tienen un programa armado en la computadora para que los chicos jueguen más partidos ya que antes era por eliminación directa si perdían. Ahora se hace por zona y esto hace que crezcan como jugadores. Es importante que Junín sea la cabecera en estas disciplinas porque se está haciendo un buen trabajo", destacó.

De cara a lo que se viene, Berestein agregó: "Luego de esta etapa, se pasa a la final provincial. Estamos contentos con esta propuesta que crece año tras año. Junín siempre es referente y muchas cosas se hacen en la ciudad. Lo importante que no solo incrementamos la cantidad de participantes sino de deportes y esto es fundamental".

Para finalizar, expresó: "Es muy importante que haya deportes que no son los más masivos ya que dentro de bonaerenses tienen una oportunidad. Además, no tienen gastos ya que la parte local la cubre el Gobierno de Junín y la regional y provincial el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es muy bueno que conozcamos a los chicos que hacen otra clase de deportes para que tengan su oportunidad".

"Los Torneos Bonaerenses son una linda experiencia para los que trabajamos y para los chicos que lo juegan. Ya hace un par de años que crece la cantidad de chicos y eso nos pone muy contentos a los que trabajamos en la Dirección de Deportes", culminó.