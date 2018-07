Caída de Los Miuras en Tandil

Nuevo tropiezo para Los Miuras en tierras tandilenses. El equipo de Javier Benítez no le encontró la vuelta al rival y ante un campo de juego que no estuvo en las mejores condiciones, debido al clima adverso de los últimos días, fue superado por 53 a 13. Zielke y Martínez fueron los anotadores de los dos tries juninenses.

En su tercera presentación por el Campeonato Regional Pampeano "B", Los Miuras fue derrotado por Uncas Rugby en Tandil. El equipo juninense presentó algunas bajas importantes como la de Bustamante en el puesto del fullback y Torres como pilar derecho y esas ausencias se sintieron.

Si bien los primeros 20 minutos del partido fueron lo mejor del “Toro”, el resto del desarrollo fue todo para el local que encontró todo tipo de variantes para superar y lastimar a la defensa. Juan Pablo Zielke y Salvador Martínez fueron los encargados de anotar tries, en tanto que Andrés Moutous clavó un penal que decretó las 13 anotaciones.

Juveniles, en Pergamino

En Pergamino, Los Miuras se presentaron ayer con las categorías M14, M15 y M17. La M14 ganó por 34 a 10 con un juego de manos característico de la camada y una defensa que siempre fue para adelante. La M15 por su parte no pudo obtener el triunfo y cayó por 27 a 8. En tanto que la M17 que jugó con 14 jugadores y luego tuvo un lesionado durante el partido, se las arregló y emparchó las ausencias para culminar en un empate en 10. La próxima fecha será como local en Junín ante Soruc de Chacabuco.

Por último, cabe recordar que el sábado, en Junín, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Uroba, Los Miuras perdieron ante 9 de Julio Rugby por 10 a 15.