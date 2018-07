Marcos Guglielmetti brinda clases de ping-pong en el Club Jorge Newbery

El tenis de mesa, también conocido como ping-pong, es uno de los deportes olímpicos que más se juega en el mundo, sea en forma profesional o solo como pasatiempo.

Solo basta una mesa una red en el medio y dos paletas para poder desarrollarlo en forma recreativa, y llevándolo al plano netamente profesional, hay que tener en cuenta otros factores más técnicos y físicos.

Es por esto que desde hace un tiempo el entrenador de la disciplina, Marcos Guglielmetti, comenzó con la practica en el Club Jorge Newbery, pero desde una visión distinta desarrollar la misma al estilo chino.

Consultado sobre el tenis de mesa, Guglielmetti dijo:

"Es un gran deporte que se desconoce sus ventajas a nivel físico y mental por falta de información. Hoy, la actividad esta relegada al juego casual, ya sea en una casa particular, o en quintas del fin de semana con amigos y no digo que esta mal, al contrario, pero mi propuesta es tratar de llevar a un buen número de futuros jugadores a un plano quizás más profesional. No tenemos que dejar pasar que casi hay un total de 40 millones de jugadores dispersos por el mundo, practicándolo a ese nivel, pero sabemos que demanda un mayor esfuerzo físico y mental, varias horas de entrenamiento y el equipamiento real para poder practicarlo".

"Después de estar un buen tiempo en el Club Junín, decidí desprenderme y dedicarme de lleno a este deporte en el complejo del Club Jorge Newbery, ubicado en calle Maipú 155. El desarrollo de la práctica o entrenamientos, es de dos horas por cada clase, dos veces por semana, para tratar de sacar deportistas de máximo nivel y poder competir en otras localidades, donde realmente se toma la actividad de una manera más profesional. No olvidemos que en los torneos mundiales u olimpíadas, la Argentina siempre tiene representantes de ciudades vecinas a la nuestra, por caso Venado Tuerto, con jugadores de todas las categorías, desde primera a quinta; Rosario va desde la tercera a la quinta, al igual que en Tandil, La Plata o la mismísima Capital Federal".

Buen entrenamiento físico y técnica del estilo chino

También, Guglielmetti expresó:

"Mi propuesta es intentar sacar un par de jugadores que puedan estar listos para representarnos a un gran nivel. No es imposible, solo se necesita conocer bien el reglamento y tener buena predisposición al entrenamiento. Mis clases van acompañada de un buen entrenamiento físico, teoría técnica al estilo chino, porque es el más completo, el que más se practica y se juega en los altos eventos, ya que domina la escena del deporte a nivel mundial desde hace varias décadas. Si uno presta atención, son los que dominan la actividad en los grandes eventos todos quisieran tener uno en el equipo saben que es un hándicap favorable".

Debe destacarse que Marcos Guglielmetti cuenta con una capacitación personal muy especial, ya que se dedicó y dedica a estudiar todo lo relacionado a técnicas y tácticas chinas, ya que es una constante de variantes de juegos y, sobre todo, trabajar la concentración.

Al respecto, afirmó: "No es sencillo poder pegarle como corresponde a una pelotita muy liviana y que lleve un curso real a la mesa.Es por eso que en el Club Jorge Newbery nos propusimos dos días de entrenamientos intensos y divertidos. Los lunes son desde las 18 hasta las 20 horas, y los jueves desde las 16 hasta las 18, con ingreso por Maipú 155. La consigna es brindar clases para todos y lograr una gran ventaja a nivel físico y mental, que te lleva como resultado una gran concentración y un nivel de juego muy alto", completó Marcos Guglielmetti.