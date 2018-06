"Campus con tu ídolo" recorre nuestro país

El Programa "Campus con tu ídolo" continúa con su recorrida por todo nuestro país, con el objetivo básico de acercar a grandes referentes del deporte a las nuevas generaciones.

Esta semana, será el turno de Rubén Wolkowyski (básquetbol), José Meolans (natación) y Javier Weber (vóleibol), en actividades organizadas por la Secretaría de Deportes junto a los municipios anfitriones.

Durante tres días, Salta respirará básquetbol de la mano de Wolkowyski. El ex jugador de la Selección brindará hoy una conferencia de prensa y una clínica para padres y entrenadores en el estadio Delmi, en la capital salteña.

Hoy miércoles será el momento de la acción con los jóvenes de las categorías Pre Mini, Mini, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19. Mañana jueves, el campeón olímpico y ex jugador de la N.B.A. estadounidense se trasladará al Complejo "Nicolás Vitale", para dar un nueva clínica.

La Rioja, por su parte, recibirá a la natación con José Meolans. Hoy miércoles, el destacado deportista cordobés, ex campeón del mundo, se presentará en el Complejo Natatorio del C.E.F. Nº 15 para dar una conferencia de prensa y una clínica práctica. Al día siguiente, Meolans brindará una capacitación para entrenadores en el Edificio Jefatura 2 de abril.

En Jujuy, Javier Weber dará dos clínicas prácticas en doble turno. La primera será este viernes 29, en la Sociedad Española de San Salvador de Jujuy. El sábado 30, el ex jugador y técnico de la Selección, estará en la Escuela Normal General José de San Martín.

Alejandra Oliveras también es parte de este programa

De este modo, los deportistas y entrenadores argentinos recorren el país para orientar a niños y jóvenes en la educación y formación técnica deportiva, estimándose que podrían recalar en Junín y localidades vecinas.

En 2017, se realizaron más de 100 campus con la participación de más de 20.000 participantes de todo el país. “Campus con tu ídolo” está organizado por la Secretaría de Deportes de la Nación y los Municipios y/o Provincias interesadas en recibir a grandes deportistas de nuestro país.

Entre ellos Rubén Wolkowyski (básquetbol), José Meolans (natación), Javier Weber (vóley), Sofía Maccari (hockey sobre césped), Federico Todeschini (rugby), Rubén Capria (fútbol), Alejandra "Locomotora" Oliveras, boxeadoras que residió varios años en Junín, junto a sus hijos y a su pareja por entonces (el pugilista Jorge "Chino" Miranda) y el entrenador Eduardo "Dady" Gallardo (handball).