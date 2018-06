Atletas juninenses tuvieron una destacada actuación en la "Maratón de la Bandera"

El domingo se corrió la 17ma edición del Maratón Internacional de la Bandera 42k Rosario 2018 con la participación de 3500 atletas. Los primeros en cruzar la meta fueron Gustavo Fernández y Cecilia Fernández, ambos de Olavarría; mientras que los atletas juninenses de mejor desempeño fueron Marcelo Frías, María Salvucci, Ezequiel Luján y Daniela Zárate.

La mañana helada no impidió que los corredores se dieran cita desde muy temprano en las inmediaciones del Monumento a la Bandera, mientras el sol asomada en el horizonte sobre el Paraná.

Una vez más, todas las provincias argentinas dijeron presente, junto a participantes de otras nueve nacionalidades: Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, España, Italia, Estados Unidos y Colombia.

Los primeros en largar fueron los 2000 corredores de 42 km, a las 9, y quince minutos más tarde se dio paso a los participantes de la prueba integrativa de 10 km.

El juninense mas rápido en los 42.197 mts fue el juvenil Marcelo Frías que con solo 20 años participó por primera vez. El atleta de nuestra ciudad, comentó que todos los fines de semana su entrenador el Indio Cortinez le hace realizar un fondo largo, "así que decidí hacer el mismo con un poco más de km que lo de costumbre y a la vez correr La Maratón en Rosario", explicó.

Frías, agregó: "Fue así que estuve en la largada logrando un excelente primer registro personal en esta distancia. A mi edad no es recomendable correr al máximo nivel, para eso habrá tiempo, lo bueno es que disfruté un domingo distinto con mi familia y amigos".

También dijo: "Quiero agradecer a Ezequiel Luján, mi padre que me acompañan a entrenar y a Elías Luján que me acompañó en bicicleta en el todo recorrido asistiéndome con agua y buena onda".

Para finalizar, casi emocionado, el pibe Frías completó: "Quiero agradecer especialmente a mi madre que corrió también los 42k; ella siempre me alienta y me da confianza. Me enseñó lo que es el esfuerzo y amar este deporte porque hace seis años realicé mi primera competencia acompañándola en la Carrera de la Amistad, de ese momento arrancó mi carrera deportiva en el atletismo".

"Y por último felicito a cada uno de los maratonistas, es una distancia de mucho respeto, mi gran profunda admiración para cada uno de ellos, el solo hecho de largar es solo para valientes, cumplir el recorrido es sublime, donde el tiempo poco vale, es el logro personal lo que prevalece", terminó.

Los tiempos de los juninenses

Clasificación General Caballeros 10k: 1). Julián Molina (29m 22s); 2). Brian Burgos (29m 53s); 3). Franco Pérez (32m 07s); 4). César Orta Díaz (32m 39s); 5). Luciano Dragi (32m 47s); 29). Ezequiel Luján (38m 59s) Junín; 31). Leonardo Frías (39m 07s) Junín; y 75). Maximiliano Di Costanzo (43m 26s) Junín.

Clasificación general Damas 10k: 1). Luisina Viletto (38m 13s); 2). Paola Maza Pacheco (40m 23s); 3). María Parisi (40m 40s); 4). Marcela Garavano (40m 57s); 5). Florencia Acosta (41m 04s); 32). Daniela Zárate (48m 00s) Junín; y 46). Evangelina Carrari (49m 07s) Junín.

De allí en más la atención se concentró en la prueba principal, desplegada por la extensa geografía urbana de la ciudad los 42.197 mts .

Clasificación General Caballeros 42.197 mts: 1). Gustavo Fernández (2h 26m 42s) Olavarría; 2). Alfredo Aguirre (2h 29m 52s) La Pampa; 3). Marcos Delforno (2h 33m 42s) Rosario; 33). Marcelo Frías (2h 52m 52s) Junín; 54). Patricio Yende (2h 57m 28s) Junín; 125). Mariano Pellegrinetti (3h 11m 45s) Junín; 425). Gonzalo Nasif (3h 39m 14s) Junín; y 694). Horacio Ríos (4h 03m 25s) Junín.

Clasificación General Damas 42.197 mts: 1). Cecilia Fernández (2h 57m 25s) Olavarría; 2). Guadalupe Díaz Sebriano (2h 59m 28s) Córdoba; 3). Brenda Spasiuk ( 2h 59m 34) Posadas; 95). María Salvucci (3h 57m 42s) Junín; 196). Marisa Guerra (4h 27m 03s) Junín; y María Celis (4h 36m54s) Junín.