Dura derrota de Los Miuras frente a Biguá de Mar del Plata

En la primera presentación como local de Los Miuras en el Campeonato Regional Pampeano “B”, "Los Toros" no pudieron quedarse con la victoria ante Biguá de Mar del Plata. En un partido atípico para las aspiraciones juninenses, las ilusiones de poder quedarse con el triunfo se derrumbaron demasiado rápido.

Y con el correr de los minutos quedó claro que el conjunto de la feliz sería una vara demasiado alta para superar. Al cabo, fue por 30 a 5 la alegría de un equipo que se encontró con un rival que no encontró los caminos para derrocarlo.

Si bien la idea de plasmar un equipo contundente, que ataca a la defensa desde los pequeños espacios, la paciencia no le jugó una buena pasada y fue todo a las apuradas y sin sentido. Se perdió el sistema defensivo y el orden. Y todo eso Biguá lo aprovechó para ir dominando las acciones del juego.

Se insistió mucho con el line, maul y juego cerrado de punta, pero la defensa asfixiante del marplatense y una enorme cantidad de errores no forzados hizo el resto como para que el ingoal visitante no fuera vulnerado.

Tanto es así que cada vez que Los Miuras ingresaron a territorio “Feliz”, no le pudieron sacar réditos y en cambio del otro lado reinó la efectividad, esa que fue amo y señor de cada acción para decretar el 30 a 5 y caída en el barrio del Cerrito para Los Toros.

El próximo partido de Los Miuras será ante Uncas como visitante el 7 de julio (el próximo fin de semana será libre).