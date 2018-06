Los adultos mayores, en el Club Junín

La Subsecretaría de Deportes y Educación del Gobierno de Junín lleva adelante los Juegos Bonaerenses de Adultos Mayores. El viernes culminó la segunda semana donde se disputaron distintas disciplinas en la etapa local, como burako, chinchón, escoba y truco. Actividades que se realizaron en las instalaciones del Club Junín, del cual hubo buena concurrencia.

Consultado por la etapa regional, que se desarrollará, por segundo año consecutivo, a partir del 3 de agosto del corriente año en Junín, del cual queda el mejor de cada ciudad, Juan Manuel Berestein, integrante de la dirección de deportes del Gobierno de Junín, dijo: “En este caso, nosotros somos la región 9, donde además participan otras 11 ciudades. Se llena de adultos mayores y está muy buena la jornada. Es muy demandante porque requiere que se esté pendientes de ellos”.

Berestein completó: “Lo que queda es terminar la etapa local, calculamos que el jueves la estamos finalizando. Falta jugar tejo, taba, sapo, hacer caminata y tenis de mesa, que creemos, sería el próximo viernes ya que es la última disciplina, porque el día 22 es la fecha tope para terminar la etapa local, informar todos los ganadores porque el 25 ya arrancan los regionales, nosotros somos locales en tenis de mesa y tenis de mesa para chicos con discapacidad y ajedrez”.

La palabra de los participantes

Roberto viene participando de los Juegos Bonaerenses de Adultos Mayores desde hace tres años. Al respecto dijo: “me siento muy cómodo acá. Es un lindo torneo. Me parece interesante, se compite muy bien. No he podido jugar un regional. He estado en las finales de los locales”.

Ana María Toledo Roldán participó del torneo de escoba y chinchón, en los cuales no ha podido ganar. Sobre los juegos dijo: “El año pasado viajamos a Mar del Plata. Mi pareja ganó en el sapo. Además recorrimos y conocimos. Nosotros esperamos por los torneos de tejo, sapo y taba”.

Ismael, expresó: “Estamos contentos por el momento lindo que viven y comparten con otros abuelos. Para nosotros es un gran entretenimiento. Esto no se tiene que cortar nunca. Lo felicito al señor Intendente por ofrecernos estos juegos. Jugamos el primer partido y ganamos en el truco. Quedamos contentos. Nosotros venimos a divertirnos".