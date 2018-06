La firma Grupo Servicios Junín becó a más jóvenes deportistas

Luego de hacerlo el año pasado con cuatro deportistas de la ciudad, Grupo Junín volvió a becar a nuevos deportistas; ellos son Santiago Rolla, Lucia Ferreri y Florencia Barreras. La iniciativa se da en el marco del programa Responsabilidad Social Empresaria. El acompañamiento es por un año y los deportistas serán la imagen de Grupo Junín en las competencias en las que participen.

Al respecto, el presidente de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, indicó: "Estamos contentos de poder hacerlo y hay que agradecer a Daniel Pueyo y al Subsecretario de Producción que con su programa de Responsabilidad Social Empresaria nos trajeron esta propuesta. Y en la medida de lo posible acompañamos a los deportistas y hoy tenemos a cuatro nuevos becados. Estamos devolviendo a la sociedad algo de lo que deja esta empresa. Somos una empresa con el 90% de acciones municipales con lo cual somos una empresa social y no una sociedad anónima que debe buscar ganancias. Por eso, si tenemos que invertir, este programa es la mejor propuesta".

A su vez, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo: "Primero agradecer al Grupo Servicios Junín por esta propuesta. El programa de becas Llegar apunta a los deportistas que han logrado algo y que necesitan más apoyo. Y esto lo pudimos lograr a través de este programa de Responsabilidad Social Empresaria y es apostar, apoyar y acompañar a los deportistas. Todo ese esfuerzo que ellos hacen, nosotros lo tomamos y estamos junto a ellos. La selección de los deportistas tiene un perfil que está a punto de lograr algo, pero ya ha transitado un camino dentro de su deporte. Los deportistas están muy contentos y conformes con este acompañamiento".

Por último, el subsecretario de Producción, Daniel Coria, agradeció "al Grupo Servicios Junín porque fue la primera empresa que se sumó al programa de Responsabilidad Social Empresaria. Invitamos a más empresas para que se sumen a este programa ya que se puede intervenir no solo en deportes sino también en otras áreas como salud, tránsito, social, entre otras. Debemos hacer trabajar en conjunto entre la parte pública y privada para favorecer a la sociedad. Sabemos que hay empresas que hacen su aporte solidario de manera individual y nosotros proponemos hacerlo de manera más coordinada. Desde nuestra área estamos en contacto con las empresas y ya hemos sumado a varias. Vamos a seguir invitando para que puedan participar junto a nosotros".

Palabras de los becados

Susana, mamá de Santiago Rolla, dijo que "estamos muy agradecidos por este posibilidad y es muy bueno que se vea y tenga en cuenta el sacrificio que hacen estos chicos. Están compitiendo durante todo el año y que puedan tener un apoyo es fundamental. Hoy Santiago está practicando para los diferentes torneos y siempre representando a la ciudad".

Florencia Barreras, nadadora de pileta cerrada, manifestó que "es muy importante este apoyo. Desde que comencé siempre me ayudan para participar en cada nacional o argentino que compito. Ahora me estoy preparando y siempre tratando de dar lo mejor. Siempre representamos a todos los que me ayudan y a la ciudad"

Lucia Ferreri, nadadora de aguas abiertas, agregó: "Estoy muy contenta con este apoyo porque están valorando todo lo que hacemos. Es un orgullo esto y un apoyo para seguir progresando y superándome cada día. Por ahora no tengo competencias pero me estoy preparando para la primera fecha de los torneos nacionales en noviembre. Es muy importante poder representar a la ciudad".