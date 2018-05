Rugby en Junín: Los Miuras ganaron en los equipos M14 y M17 ante SORUC

Por la quinta fecha del Torneo Juvenil de UROBA 2018, Los Miuras por primera vez en el año pudieron disputar su jornada como local con sus tres equipos representativos (M14, M15 y M17) recibiendo a SORUC de Chacabuco.

El domingo la acción comenzó bien temprano en el Cerrito ya que SORUC se hizo presente con sus categorías juveniles y en el primer enfrentamiento la M14, dirigida por Matías Guevara, derrotó al visitante por 27 a 10. Fue un partido que tuvo a ambos conjuntos imprecisos, debido a la falta de ritmo de juego pero con el pasar de los minutos la confianza empezó a fluir y el Toro pudo imponer su estilo con un juego de manos que lastimó a SORUC e hizo que los juninenses encuentren espacios para decretar el juego a su favor.

Luego fue el turno de la M15 que venía con un récord de un juego ganado y otro perdido. Los dueños de casa en esta ocasión no pudieron frente a un conjunto de Chacabuco bien plantado y que con un orden en las formaciones fijas fue una gran tarde para todo el bloque, y los M-15 de SORUC derrocaron al anfitrión por un resultado de 10-47.

Por último hubo una gran actuación de la M17, que continua por la buena senda y mantiene un inicio del año con muchas ilusiones y con la promesa de ser grandes protagonistas del torneo.

El equipo dirigido por la dupla Vambrie-Canelo mostró una gran producción de y obtuvo una clara victoria 51-0 basada en la capacidad ofensiva que le alcanzó para lograr y definir en los momentos oportunos.

El triunfo juninense fue determinante por la capacidad ofensiva de los tres cuartos y de sus forwards para mantener el dominio del juego y a la vez contener los embates de los chacabuquenses.

Asimismo, debemos destacar que por momentos Los Miuras mostraron unidad en defensa y eso sacó de eje a SORUC que no encontró los caminos para convertir en campo rival.

El equipo M14: Lencina, Alvitte, Di Viesti, Rosa, Fritayón, Sauco, Lencina, Mastrángelo, Batac, Piña, Cardinalli, Martinez, Topa, Randone. Giagante (suplente que después ingreso). Los tries de los Miuras: Martínez, Lencina, Topa, Lencina y Cardinalli.

Equipo M15: Matalia, Belossi, Girolami, Zwenger, Escudero, Pelegrin, Gil, Mazutti, Romero Fermanelli, López, Morán, Dorrego. Los tries del Toro: Gil, Morán, Fermanelli y una conversión de Romero.

Equipo M17: Previti, Mendoza, Rolla, Noir, Malizia, Carini, Walton, Riservato, Rodriguez, Frías, Quintiliano, Fermanelli, Higueras, Moyano, Di Leo. Suplentes que ingresaron: Medero, Valdez, Monti Balestrasse. Tries del juninense: Mendoza, Riservato, Carini, Fermanelli, Moyano, Rodríguez, Noir.