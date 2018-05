Destacada actuación de representantes de la Escuela del Club Atlético Rivadavia de Junín

Se llevó a cabo en el Club El Porvenir de la ciudad de Lanús la primera fecha del torneo de federados y no federados de la Asociación de Patinadores Metropolitanos y allí se presentó, con una delegación de 39 deportistas, la Escuela de Patín del Club Atlético Rivadavia de Junín, que dirige y coordina la profesora Antonela Salomone.

Las juninenses obtuvieron buenos resultados en las modalidades figuras obligatorias y disciplina libre ante exponentes de diferentes ciudades, siendo las que siguen las ubicaciones que lograron las chicas de la entidad albiceleste juninense en la disciplina figuras obligatorias:

Categoria 3ª "B" junior: González, Malena fue 1ª.

Segunda "C" 14 y 15 años: Logguzo, Regina 4ª.

Segunda "C" 16 y más años: Barbieri, Brenda 1ª; y Bruno, Trinidad 2ª.

Tercera "C" 12 y 13 años: Iglesias Tolosa, Paloma 1ª; Pedreira, Valentina 2ª; y Maturana Morena, 4ª.

Tercera "C" 14 y 15 años: Cherichetti, Alma fue primera.

Tercera "C" 16 y más años: Rho, Macarena 1ª, y Palmero, Jazmín 2ª.

Cuarta "C" 12 y 13 años: Lazarte Ramón, Julia 4ª; y Lordi, Carolina 5ª.

Cuarta "C" 14 y 15 años: Bergamini, Sofía 1ª; Carini, Josefina 2ª; y Timo, Sofía 3ª.

Cuarta "C" 16 y más años: Casanovas, Candela se ubicó primera.

Quinta "C" 8 y 9 años: Salgado, Juana se colocó primera.

Quinta "C" 10 y 11 años: Carini, Justina también fue vencedora.

Quinta "C" 12 y 13 años: Ávalo, Sofía, 1ª; Ávalo Ortega, Justina 2ª; y Enríquez, Avril, 3ª.

Quinta "C" 14 y 15 años: Albarello, Delfina 1ª; Paz, Martina 2ª; y Serre, Carla, tercera.

En disciplina libre

En cuanto a los resultados de la disciplina libre, las juninenses así finalizaron:

En categoría incentivación 9 años, participó Manuela Pedreira.

Incentivación 11 años, participaron Faustina Bertolotti y Clara Fornero Lloveras.

Incentivación 12 años: Stefanía Zbucki; Magalí Chintio; Albertina Úzqueda y Mía Bonaterra.

Incentivación 13 años participó Luisina Genovese.

Incentivación 14 años participó Sofía Santa Cruz.

Debe destacarse que la categoría incentivación no marca un orden en el podio, ya que por ser la primer divisional, los deportistas inician allí su nivel de competencia.

Categoría quinta "C" 9 años: Salgado, Juana cuarta.

Quinta "C" 12 años: Aparicio, Pilar 4ª

Quinta "C" 11 años: Carini, Justina 1ª.

Quinta "C" 13 años: Enrríquez, Avril 2ª; y Lordi, Carolina 4ª.

Quinta "C" 14 y 15 años: Carini, Josefina 1ª; Albarello, Delfina 2ª; Paz, Martina 3ª; y Serre, Carla 6ª.

Cuarta "C" 13 años: Ávalo, Sofía 1ª; Lazarte Ramón, Julia 2ª; y Ortega, Justina 5ª.

Cuarta "C" 14 y 15 años: Timo, Sofía 6ª.

Tercera "C" 12 años: Maturana, Morena 2ª.

Tercera "C" 14 años: Bergamini, Sofía 1ª.

Tercera "C" 13 años: Iglesias Tolosa, Paloma 2ª; y Pedreira, Valentina 6ª.

Tercera "C" 15 años: Cherichetti, Alma 6ª.

Tercera "C" 16 y más años: Rho, Macarena 6ª.

Segunda "C" 14 y 15 años: Logguzo, Regina 2ª.

Libre segunda "C" y más años: Barbieri, Brenda 2ª; Bruno, Trinidad, 3ª; y Palmero, Jazmín 4ª.

Promocionales juveniles: Angelucci, Gina fue primera.

Tercera "B" 14 y 15 años: Morante, Mía 1ª; Flores, Melina 2ª; y Caggiano, María Paz 5ª.

Tercera "B" juveniles: Isersky, Magalí se ubicó primera.

Tercera "B" juniors: González Marabini, Malena 2ª.