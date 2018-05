Los Miuras de Junín será huésped de Remo de Azul

Esta tarde a las 15.30 horas, Los Miuras de Junín visitarán a Remo de la ciudad de Azul, por la novena y última fecha de la fase clasificatoria de Súper 10 de la temporada 2018 de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

"Los Toros" juninenses se mentienen invictos en la edición 2018 de este torneo, con un empate y siete matchs ganados, con 12 puntos bonus, y ocupando hasta el momento la segunda ubicación (con 42 puntos), ya que Gimnasia y Esgrima de Pergamino es el actual puntero con 43 unidades, debido a que cosechó 13 puntos bonus.

Es por eso que el cotejo de hoy será vital, y si bien no modifica la localía para lo que será la semifinal de la próxima semana (Los Miuras terminará primero o segundo), si lo es porque variaría el rival de la antesala de la finalísima.

Por su parte, Remo de Azul ganó tres partidos y perdió cuatro, ocupando hasta el momento la octava ubicación, con 12 puntos y pese a que la diferencia entre ambos es actualmente de 30 puntos, los azuleños serán rivales de riesgo para le, Remo será un rival de riesgo para los juninenses.

Los Miuras viaja con este plantel en primera división:

Yamil Chaluf; Javier Enecoiz; Juan Torres; Juan Rolón; Ulises Amaya; Juan Pablo Zielke; Hernán Colosi; Gaspar Rossini; Lucas Sálice; Andrés Moutous; Matías Da Pieve

Carlos Mario Mazzarino; Jonathan Araya; Juan Rodrigo Picchi; Matías Guevara (hasta aquí quienes serían titulares); Marcos Palma; Matías Salas; Kevin Gallego; Salvador Martínez; Franco Araya; Emanuel Crego; Jonathan Araya y Federico Gaab. Entrenador: Javier Benítez

En cuanto a la categoría intermedia, que se consagró campeona, también hará su última presentación del inicio de temporada, visitando también a Remo de Azul. Sin posibilidad de que su contrincante más cercano tenga chances de acercarse, este será un partido más para testear y cerrar de la mejor manera esta primera fase, ya que en el momento que la primera tenga que disputar el Regional, estos serán los encargados de defender la camiseta Miura como plantel superior.

El partido comenzará a las 14 y los convocados son:

Kevin Gallego; Matías Salas; Nicolás Violante; Leandro Lara Sánchez; Martín Sánchez; Patricio Riboldi; Martín Porras; Juan Pablo Cornelatti; Leandro Di Pierro;

Patricio Hankin; Federico Colombo; Martín Baccarini; Emanuel Crego; Agustín Enecoiz; Bautista Alladio (titulares); Nicanor Actis; Jonathan Magistralli; Santiago Canelo; Martín Ronchi; Guillermo Del Fueyo; Maximiliano Steffan; Daniel Zani y Gianluca Sinico.

Los otros encuentros de la fecha son estos, también esta tarde:

Pico Rugby vs. SORUC de Chacabuco; Kamikazes vs. Estudiantes de Olavarría y Racing de Chivilcoy vs. Indios de Bolivar. Mañana completarán Gimnasia y Esgrima de Pergamino – Onas

En divisiones formativas

En categorías juveniles, mañana domingo, los equipos de Los Miuras reciben a SORUC de Chacabuco, desde las 11 horas, con las categorías M-14, M-15 y M-17, por la quinta fecha de los torneos organizados por la UROBA.

Será la primera vez que las tres divisiones jugarán como local en continuado, mientras que en Veteranos, Los Clasiccs de Los Miuras emprendieron viaje hacía la Capital Federal, para jugar en las instalaciones del Centro Naval de Núñez la 14° edición del Encuentro de Rugby de Veteranos Crucero ARA “General Belgrano”, organizado por el equipo representativo de esa delegación “RON XV”.