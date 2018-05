Junín vivirá la "Fiesta del Pejerrey"

Con importantes premios se realiza este fin de semana la pospuesta Fiesta del Pejerrey en nuestra ciudad, ya que por cuestiones climáticas se fue cambiando de fecha. Cabe destacar que habrá concursos de pesca desde la costa y embarcados, otorgándose como premio a la pieza mayor la suma de 135.000 pesos.

Además, habrá sorteos, actuaciones musicales, patio de comidas con carros gastronómicos, paseo de artesanos, cocina en vivo y stands de productos de pesca y náutica.

Al respecto, el director de Turismo y Cultura, Luis Bortolato, afirmó: "Estamos con mucha ansiedad ya que hay una gran expectativa por parte de los pescadores y las casa de pesca por esta nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Nosotros desde el Municipio estamos organizando todo para que salga de la mejor forma posible. Por tal motivo, queremos decir que tenemos una buena ventana climática para el sábado y domingo próximos y lo que resta es que llegue la fecha. Queremos comentarles que la cancha de pesca será cercana a la caída del agua. Cuando vayan a acreditarse ya se les va a anunciar el lugar".

Además, agregó que "los días de acreditación serán hoy sábado, de 8 a 20 hs, y el domingo 13 a partir de las 7 de la mañana. El lugar será en la sede de la Sociedad de Fomento del Parque Natural, ubicada en el camino a los navegantes, casi llegando a la rotonda del Náutico. El escenario de pesca del torneo de costa con premio, será la zona cercana a la caída del agua, desde el anfiteatro hacia el espigón. Estará delimitado y habrá un parque cerrado para la jornada sabatina. Para la competencia de pesca desde embarcaciones del domingo habrá tres puntos de bajada de lanchas. Uno en el Club Náutico, con un costo de $ 400, otras dos bajadas públicas sobre el camino costero, una en el lugar tradicional y la otra enfrente del Club de Parapentes Junín".

Luego, Bortolato explicó que "El horario del torneo de pesca embarcados será de 10 a 14 horas y todas las personas que bajan con las lanchas, se deberán dirigir al parque cerrado, que estará sobre la costa de los navegantes, desde el Club Náutico hasta la plaza de juegos. Todos los participantes deberán pasar por este lugar donde van a hacer revisados y las embarcaciones deben ir a la costa.

También Bortolato manifestó que "El ingreso a la cancha de pesca será en un sector ubicado entre la punta del espigón y una lancha del Municipio. Y los que ingresen lo deben hacer con la embarcación identificada y los participantes con la gorra que acrediten que están inscritos en la fiesta. Quienes no tengan estos elementos, serán descalificados de manera automática. Queremos decir que vamos a ser rigurosos en este tema. La largada será atrás de la lancha guía y con velocidad moderada. Somos aclaratorios porque vamos a ser rigurosos en todos los controles y en la fiscalización".

Para finalizar, el director de Turismo y Cultura aseguró que "una vez que las lanchas que compiten paren en un punto no se pueden mover más del lugar. Queremos que sea una verdadera fiesta del pejerrey y los juninenses debemos estar preparados para recibir a una gran cantidad de turistas. Además, habrá muchas actividades post competencia con sorteos, música y muchas cosas para que la familia disfrute de una gran fin de semana".

Detalles organizativos

El operativo de fiscalización de embarcaciones y participantes será así diagramado:

- Bajadas de lancha, van a haber dos puntos públicos para bajar embarcaciones: uno en la bajada pública del costero y uno más al final del camino costero, frente al club de parapentes. Además, el club Náutico tendrá una pluma y un ascensor, disponibles para todo los concursantes a un costo de $ 400.- por embarcación.

- La acreditación de los participantes puede realizarse desde el sábado 12 de mayo desde las 8:00 A.M hasta las 20:00 Hs y el domingo desde las 7:00 hs hasta las 9:30 Hs.

- El parque cerrado estará determinado en la costa de “Los navegantes” y será el punto al cual tengan que dirigirse las embarcaciones para ser revisadas y fiscalizadas. Habrá unos 50 controladores que revisarán las embarcaciones y a los participantes y sus pertenencias; se les colocará un adhesivo en la misma que los habilitará a ingresar en el punto de salida.

- Una vez que la lancha y los concursantes estén arriba de la embarcación deberán dirigirse al punto de salida, cuyo ingreso estará marcado entre la punta del espigón y una lancha de la organización, en la que los fiscales del concurso, acreditarán si la embarcación fue fiscalizada y los concursantes deberán mostrar la gorra identificadora. Quienes no pasen por este punto serán descalificados automáticamente.

- La largada se realizará ante una señal luminosa, avanzando detrás de las lanchas guías. La ubicación dentro de la cancha será a baja velocidad (con los motores regulando) siempre detrás de las lanchas guías en una línea imaginaria. Dicha zona de pesca tendrá calles de navegación exclusivas para fiscales. La zona estará comprendida entre el llamado Puente Lincoln y hasta la represa ubicada en el final de la Laguna de Gómez. Quien incumpla con esta condición será descalificado en el acto.

- La competencia tendrá una duración de 4 horas y finalizará cuando el fiscal general de la competencia lo anuncie mediante el lanzamiento de una nueva señal luminosa.

- Cada concursante deberá presentar solamente un pescado en la bolsa transparente otorgada en el kit con el precinto numerado otorgado a cada participante. Las bolsas deben ser entregadas en las lanchas fiscalizadoras identificadas con las banderas del gobierno de Junín.

Modificación del reglamento del Torneo de Costa

- Equipamiento de los pescadores: está permitido el uso de cualquier equipo de pesca, siempre que esté conformado por una caña y reel, elementos que pueden ser de cualquier marca y/o modelo.

- Las líneas podrán estar armadas con hasta un máximo de tres anzuelos de cualquier marca, modelo y/o medida y serán de confección libre, lo mismo que la elección y utilización de carnadas, artículos que deberán ser provistos por los mismos participantes y/o familiares y/o acompañantes. Estará permitido el uso de posa cañas, pero no así la utilización de cualquier elemento artificial, ajeno al equipo propiamente dicho, que ayude al lanzamiento.

- Prohibiciones: A- Lanzar fuera del sector asignado, lo que obligará a levantar y efectuar un nuevo lanzamiento. B.- Utilizar cualquier tipo de cebo. C.- Efectuar lanzamientos a mano. D.- Tener anzuelos encarnados que no sean los de la línea en uso. E.- Usar servicios de bichereadores o ayudantes particulares. F.- Ceder piezas o el equipo en uso. G.- Usar anzuelos con más de una punta. H.- Dejar correr la línea hasta invadir el sector siguiente. I.- Usar carnada artificial. J.- Cambiar de sector antes de la correspondiente señal. K.- Recibir ayuda de especie alguna, quedando librado a su exclusiva aptitud el desempeño de cada uno, salvo cuando la Institución organizadora designe ayuda con medio mundo o bichereador. L.- Toda ayuda en el armado de equipos, encarnado de anzuelos y cualquier otra ayuda en su acción deportiva.

Amplios controles

Desde las áreas de Turismo y Control Ciudadano brindaron también detalles sobre cómo se llevará a cabo la organización de este importante evento. Habrá controles de tránsito tanto en el Camino al Balneario como dentro del Parque Natural "Laguna de Gómez".

Respecto del operativo de tránsito y seguridad, Luis Bortolato manifestó que "esta es una fiesta que trasciende a nuestra ciudad y se ha transformado en un evento turístico, deportivo y cultural que convoca a muchas personas, tanto de la región como de todo el país. Para poder llevarla a cabo hay que destacar el rol que cumplen y el gran trabajo que realizan muchas áreas del municipio. Algunas de esas áreas son control ciudadano y seguridad, con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del antes, el durante y el después de la fiesta".

Respecto de la largada, el director de Turismo indicó que "será detrás de las lanchas guías, con motor regulando hasta que puedan fondear. En ningún momento se puede pasar a las lanchas guías, esto será motivo de descalificación. Esto es, más allá de todo, es una fiesta, por eso, queremos que todos vengan a disfrutar y a pasarla bien".

En este marco, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, área que incluye inspección general y tránsito, explicó que "desde nuestro lugar, estaremos presente en la fiesta, desde inspección general, trabajando en todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la agencia de seguridad vial en lo que es el ordenamiento del tránsito. Además, tenemos que decir que habrá un importante operativo de seguridad para cuidad a los turistas y participantes. También estarán colaborando con nosotros la policía de seguridad vial y Gendarmería".

Por su parte, Adrián Ibáñez, precisó detalles del operativo vial que se va a montar este fin de semana en el Parque Natural Laguna de Gómez, como en los accesos. "Habrá un circuito desde la entrada misma al parque, bien delimitado para que todos sepan por dónde pueden circular. Recomendamos a todos venir con paciencia y cuidado, ya que serán alrededor de 700 las embarcaciones que llegarán a nuestra ciudad y que sigan las instrucciones de los inspectores para lograr una buena fluidez del tránsito. Estaremos presentes dispuestos a acompañar y guiar a quienes lleguen para que todo sea una fiesta".