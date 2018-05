Los Miuras ganaron y se aseguraron la localía para las semifinales del Súper 10

En la octava jornada del Súper 10 UROBA, Los Miuras, en condición de local, derrotaron ayer a Kamikazes por 41 a 10. Una gran performance desde el inicio por parte de los juninenses que continúan invictos a falta de una fecha para el final.

Los Miuras con una gran muestra de carácter derrotaron a Kamikazes de Colón por 41 a 10. Un triunfo con punto bonus y manteniendo el invicto (siete triunfos y un empate).

El partido

El inicio del cotejo tuvo al toro dulce ya que Lucas Sálice en una conexión con su apertura Andrés Moutous puso el juego 5-0, que fue transformado en 7 tras la conversión de Moutous a los dos minutos. Cinco minutos después, la respuesta llegó de la mano de Kamikazes que a puro empuje y con un agresivo Horacio Martínez descontó (7-5).

Esta situación fue la única del visitante en campo contrario, ya que los de Javier Benitez sin sentir el golpe percutieron con los delanteros y cada vez que abrieron la pelota se encontraron con huecos importantes, sobre todo en el centro de la cancha con Carlos Mario Mazzarino y Matías Guevara que desplegaron todo su potencial casi sin oposición.

Las anotaciones llegaron por parte de Gaspar Rossini tras un perfecto empuje en el scrum (minuto 12), un penal de Andrés Moutous (minuto 36) frente a los palos y con el tiempo cumplido un corte de Matías Guevara con una destreza increíble terminó con try de Lautaro Bustamante que venía en apoyo y culminó nuevamente bajo los palos para que Moutous transforme el apoyo a conversión y dejar 22-5 a favor (siete puntos para el apertura en el primer tiempo).

El complemento

En el segundo tiempo, el partido se terminó de quebrar de entrada con un try del juvenil Juan Pablo Zielke para poner 27-5 arriba y que terminó siendo 29 con los dos puntos de bonus de Moutous. Tras 13 minutos con el juego disputándose en el centro del campo con los dos equipos sin sacarse ventaja terrenal, un buen empuje en un maul que quedó a metros del ingoal colonense, derivó en la apertura de la ovalada hacía la zona de tres cuartos y culminó con un try en la esquina de Rodrigo Pichi.

La frutilla del postre la puso Matías Guevara que desde la mitad de cancha se sacó rivales de encima a pura pisada y terminó con el back apoyando la pelota en el ingoal rival a los 70 minutos de juego y la conversión quedó en los pies de Araya (41-5).

Aunque el cierre fue con un try para los Indios por parte de González que dejó el resultado final 41 – 10 para obtener la ventaja de la localía (sea primero o segundo) en las semifinales a una fecha del final del Torneo 2018 – Súper 10.

Tablas y formaciones

En la tabla de posiciones, Los Miuras cuentan con 41 puntos, en tanto que el puntero virtual Gimnasia y Esgrima de Pergamino (tenía un punto más que Los Miuras antes del comienzo de la fecha) jugará hoy y de ganar con punto bonus volvería a tomar la delantera en la tabla por un punto (Tiene 37 hasta el momento con un juego menos que los Toros).

Formación inicial en primera: Yamil Chaluf, Javier Enecoiz, Juan Torres, Juan Rolón, Ulises Amaya, Juan Pablo Zielke, Hernán Colosi, Gaspar Rossini, Lucas Sálice, Andrés Moutous, Matías Da Pieve, Carlos Mario Mazzarino, Jonathan Araya, Juan Rodrigo Picchi y Matías Guevara. Suplentes: Marcos Palma, Matías Salas, Kevin Gallego, Salvador Martínez, Franco Araya, Emanuel Crego, Jonathan Araya y Federico Gaab. Entrenador: Javier Benítez.

La Intermedia

La Intermedia quedó a un paso de consagrarse campeón tras ganar en la anteúltima fecha ante Kamikazes 90-0, en un partido sobresaliente de principio a fin y donde todos los jugadores convocados pudieron disfrutar de un partido donde las cosas salieron de manera perfecta.

En un gran juego en equipo, Patricio Riboldi fue autor de tres tries, Kevin Gallego y Martín Porras anotaron dos tries cada uno.

“Venimos entrenando muy bien desde el inicio de temporada y se está reflejando en cancha el resultado. Después del partido ante Chacabuco hicimos un click, desde esa derrota trabajamos y ganamos todos los partidos por goleada”, analizó Kevin Gallego tras el triunfo.

Con respecto a la gran performance del equipo y los resultados obtenidos dijo: “Somos la mejor intermedia de UROBA, lo demostramos con los resultados, una sola derrota. Estamos entrenando para seguir creciendo porque para la segunda mitad del año, seremos la primera del club y queremos estar a la altura”.

Equipo titular intermedia: Kevin Gallego, Matías Salas, Nicolás Violante, Leandro Lara Sánchez, Martín Sánchez, Patricio Riboldi, Martín Porras, Juan Pablo Cornelatti, Leandro Di Pierro, Patricio Hankin, Federico Colombo, Martín Baccarini, Emanuel Crego, Agustín Enecoiz y Bautista Alladio. Suplentes: Nicanor Actis, Jonathan Magistralli, Santiago Canelo, Martín Ronchi, Guillermo Del Fuello, Maximiliano Steffan y Daniel Zani, Gianluca Sínico.

Por último, cabe agregar que la M20 derrotó a su par de Kamikazes por 54-0 con un buen partido de los juveniles en su tercera presentación del año y con un mix de jugadores que hoy tienen un lugar importante en el plantel superior y jugadores que recién están haciendo sus primeros pasos en la etapa mayor.