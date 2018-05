Origone celebra su centenario

Esta noche se llevará a cabo la cena aniversario del Club Origone en su salón ubicado en el campo recreativo. Durante el evento se agasajará a los ex presidentes que están con vida y que pasaron cumpliendo ese rol por la institución. Asimismo se recordará a quienes ya no están pero que han puesto el corazón por Origone.

Además se distinguirá a personalidades que fueron parte del club y que desinteresadamente pusieron su granito de arena.

En los días previos, la flamante comisión directiva estuvo trabajando denodadamente para dejar todo en condiciones a la espera de la gran concurrencia que se hará presente. Para la cena confirmaron su presencia el senador provincial Juan Fiorini, en representación del intendente municipal Pablo Petrecca; las diputadas provinciales Laura Ricchini y Valeria Arata y demás funcionarios. También confirmó su presencia el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo.

“Con esta fiesta queremos unir la pasión que tiene la gente por el club. Hemos recibido un fuerte apoyo por parte de la gente de Agustín Roca y de mucha gente que ha pasado por Origone y no quiso perderse este momento. Estamos muy agradecidos a todos por la enorme colaboración”, señaló Leonardo Corbanini, presidente del club.

Menú

En la cena se degustará salame y jamón casero, luego se servirá asado y pollo con ensaladas, postre helado y un buen Malbec para degustar. Para que el público pueda divertirse estará Miguel Ángel y su Banda.

Horario

La cena está pactada para las 21.30 y a los comensales, a medida que vayan llegando, se les hará saber en qué mesa serán ubicados. Los autos deberán ser estacionados sobre las distintas arterias de la localidad y no dentro del predio. Cabe recordar que desde hace unos meses la calle lateral del complejo del club fue asfaltada.

Torta

Para festejar el centenario, la comisión trabajó para que se realice una torta con los colores de Origone y en un momento de la noche se cantará el feliz cumpleaños.

Servicio completo

Para la cena no hará falta llevar vajillas porque el servicio es completo.



Momento emotivo

Los 12 ex presidente que se encontrarán presentes en la fiesta recibirán un sorpresa en agradecimiento a su paso por el Club. Ellos son: Juan Marone, Nolberto Colonel, Juan José Gallego, Luís Carlos Ferrari, Daniela Arbeleche, Daniel Belossi, Carlos Ratto, Pablo Garozzo, Andrés Acerbo, Juan José Barile, Leonardo Corbanini y Marcelo León.

Con la presencia de familiares se recordará a José María Pomés, Néstor Macchiavello. Rodolfo Acerbo, Roberto Centeno y Ercide David.

Cabe agregar que todas las imágenes de, festejo serán publicadas en la edición del lunes del diario Democracia.