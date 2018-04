Buena cosecha de Los Miuras en San Pedro

Equipos de hockey sobre césped femenino del Club Los Miuras de Junín se presentaron en la ciudad de San Pedro, visitando allí en cuatro categorías a sus pares del Club Náutico.

En lo deportivo, fueron victorias en las categorías mayores (quinta y primera), mientras que en séptima se registró un empate sin goles y en sexta, la alegría fue para el conjunto dueño de casa.

Los resultados fueron los siguientes:

Séptima: Náutico de Zárate 3 vs. Los Miuras 0.

Sexta: Náutico 0 vs. Los Miuras 0.

Quinta: Náutico 0 Los Miuras 1 (gol de Milagros Suárez).

Primera: Náutico 0 vs. Los Miuras 2 (anotaron Francina Cataraín e Inés Brinnand).

La próxima fecha será el sábado 5 de mayo ante Los Andes de San Pedro, en las instalaciones que en el Cerrito Colorado posee el Club Los Miuras de Junín, desde las 10.30.

Las actividades se iniciarán con el encuentro de séptima, continuando hasta las 15.30 con el partido de primera división, destacándose que este sábado no habrá actividad deportiva, por ser un fin de semana "largo".