Los Miuras ganó en dos divisiones formativas

En la jornada del domingo, hubo doblete positivo para los equipos del Club Miuras en sus divisiones inferiores de rugby.

La categoría M-15, en el primer partido de la jornada, derrotó a su par de Azul Rugby por 25 a 19, tras parejas acciones.

Los tries lo apoyaron Pastor, Morán, Gil (2), López, con posterior conversión de Pastor, y por último Dorrego.

La M-15 formó con Mattalia, Belossi, Girolami, Escudero, Pelegrín, Fermanelli, López Cardinali, Gil, Mazutti, Pastor, Ortíz, Dorrego, Morán, Martino y Romero.

En tanto que la M-17 (la división juvenil previa a subir al plantel superior), Los Miuras derrotó también a Azul por 31 a 29 en un partido muy reñido, en el cual los locales "aguantaron" el resultado que siempre los tuvo arriba y que la visita hizo mucha fuerza para llevarse el match pero no le alcanzó.

A los tries del equipo juninense lo anotaron Walton, Rodríguez y dos de Fermanelli.



Así formó la M-17 del conjunto local: Di Leo, Mendoza, Rolla, Noir, Malizia, Walton, Váldez, Rolón, Riservato, Etchegoín, Frías, Quintiliano, Fermanelli, Rodríguez y Basili.

La próxima jornada para las inferiores de "Los Toros" será el domingo 29 como visitante, frente a Racing de Chivilcoy.