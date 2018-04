Los Miuras no pudieron con Gimnasia de Pergamino pero mantuvieron el invicto

Los Miuras, como local, mantuvieron ayer su invicto tras empatar 13 a 13 ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino por intermedio de un penal de los pies de Matías Guevara. El “Toro” tuvo la oportunidad de ganarlo en la última pero no pudo ser.

En un partido muy luchado, el Club Los Miuras igualó en 13 ante su par de Gimnasia de Pergamino. Como se anticipaba, estos dos equipos vienen siendo protagonistas de la zona hace varios años y esta no fue la excepción.

En un duelo por ver quién se quedaría con la punta del torneo, el choque de las mejores ofensivas (Miuras lleva anotado un try más que GEP nada más) y la mejor defensa, la lógica hizo su trabajo para quedar en tablas.

El partido comenzó con la visita muy lanzado en campo contrario, donde los locales defendieron a capa y espada su ingoal, pero sin poder salir de su zona. En el minuto 13, Rodrigo Picchi con una gran lectura de juego se anticipó a un pase y se encontró con el campo abierto para correr en soledad y anotar el try que abrió el tanteador. El apoyo del wing, vino acompañado por la conversión de Moutous para dejar el partido 7-0 en un resultado que era inesperado en ese momento.

Luego de la anotación, el partido se tornó más parejo y el juego empezó a lucharse en el medio de la cancha con insistencias de ambos a percutir con los delanteros. Un penal más de Moutous le dio ventaja de 10 para los Toros que parecían encontrar los caminos, pero un try sobre el final (38 minutos) del número cinco Leonardo Romero, decretó el 10 – 5 del primer parcial.

El complemento

En el segundo tiempo, la tónica siguió siendo la misma. Los Miuras apostaron rápido a la renovación de energía y mandaron cambios múltiples para cambiarle la cara al juego. La estrategia de los de Benítez en el complemento fue tratar de abrir la pelota con más regularidad para los tres cuartos y de ahí buscar huecos que la defensa de pergamino brindaba y no tanto juego cerrado para no cometer infracciones o cansar las piernas. Del otro lado, la pelota recuperada y la patada al cajón fueron las opciones más utilizadas.

A los 10’ del segundo tiempo, GEP se quedó con uno menos por 10 minutos por amarilla de Ezequiel Bernarda tras un penal alevoso que Moutous intentó transformarlo en tres puntos que darían una distancia de ocho, pero la ovalada se fue desviada. Tras un maul bien armado desde la mitad de cancha, los “Lobos” forzaron una infracción frente a los palos que el apertura convirtió para acercar el juego a solo dos unidades (10-8 a los 23’).

Cinco minutos después con el envión del descuento, a puro empuje arrinconaron a los Miuras en su zona de 22 y en una andanada de Leonardo Romero anotó nuevamente un try para poner al frente a su equipo a falta de cinco minutos del final (8-13).

Sin bajar los brazos los juninenses tomaron la lanza y motivados por el apoyo de su gente se mandó al campo contrario en búsqueda de revertir la situación. Un penal a los 38 de Matías Guevara empató el juego 13 – 13 y con el tiempo cumplido, los Toros tuvieron desde una esquina la posibilidad de sentenciar el juego, pero esta vez la derecha del centro titular Guevara no fue efectiva y eso sentenció el empate en 13, manteniendo el invicto para ambos.

Formación y más detalles

Titulares: Yamil Chaluf, Javier Enecoiz, Juan Torres, Agustín Beschinky, Ulises Amaya, Juan Rolón, Hernán Colosi, Gaspar Rossini, Andrés Moutous, Jonathan Araya, Agustín Randone, Carlos Mario Mazzarino, Matías Guevara, Juan Rodrigo Picchi y Lautaro Bustamante. Suplentes: Marcos Palma, Lucas Cobelo, Kevin Gallego, Franco Araya, Juan Pablo Zielke, Emanuel Crego, Jonathan Araya y Lucas Sálice. Entrenador: Javier Benítez

Progresión: 13’ try de Picchi convertido por Moutous (Los Miuras), 23’ penal de Moutous (Los Miuras), 38’ Try de Romero (GEP), 63’ penal Raimundo(GEP), 69’ Try de Romero (GEP), 78’ penal de Guevara (Los Miuras). Cancha: Club Los Miuras.

Triunfo de la Intermedia

La intermedia no tuvo inconvenientes para vencer al conjunto de Pergamino por 67 a 15. Los Toros superaron desde el primer minuto donde anotaron el try que abrió el tanteador hasta el pitazo final, no dejando ninguna duda de la supremacía del segundo equipo del plantel superior juninense.

Con este resultado Los Miuras en intermedia también llegaron al primer puesto del torneo y arrastran un récord de 5 – 1 (cuatro victorias en fila, no pierde desde la segunda fecha ante SORUC).

La frutilla del postre fue el try de la joya del Club juninense, Álvaro Lafarge Sánchez que corrió más de 50 metros y superando contricantes y ante el aplauso de todo el público presente anotó para ser ovacionado sobre el final por sus compañeros y rivales.

Equipo titular Intermedia: Nicolás Violante, Matías Salas, Kevin Gallego, Francisco Casais, Martín Sánchez, Patricio Riboldi, Martín Porras, Juan Pablo Cornelatti, Lucas Salice, Martín Baccarini, Leandro Miguel Di Pierro, Juan Pablo Genin, Emanuel Crego, Federico Colombo y Bautista Alladio. Suplentes: Lucas Cobelo, Jonathan Magistralli, Salvador Martínez, Martín Ronchi, Guillermo Del Fueyo, Patricio Hankin, Agustín Enecoiz y Daniel Zani.

Se suspendió el partido de la M20

En el primer cotejo del año de la M20, los dueños de casa vencían a su par de GEP por 10 a 5. Pero una grezca protagonizada entre ambos equipos a los 10 minutos del segundo tiempo derivó en la suspensión del partido por parte del árbitro Ricardo Marchesse para calmar las aguas.

Por último, hoy domingo es el día elegido por parte del club juninense para recibir a Azul Rugby Club. La M15 que no pudo ganar en su primera presentación abrirá la jornada desde las 12:30, en tanto que la M17 que ganó ante Kamikazes disputará su juego desde las 14:00.

Lista de convocados M15: Mattalia, Belossi, Girolami, Escudero, Pelegrin, Fermanelli, Lopez Cardinali, Gil, Mazutti, Pastor, Ortiz, Dorrego, Moran, Martino, Romero. Entrenador: Adolfo Suarez.

Formación inicial M17: Ivan Di Leo, Bautista Mendoza, Juan Rolla, Ignacio Noir, Lautaro Malizia, Emiliano Walton, Marcos Valdez, Rodrigo Rolon, Lukas Riservato, Gonzalo Etchegoin, Octavio Frias, Enzo Quintiliano, Jorge Fermanelli, Matias Rodriguez y Genaro Basili. Suplentes: Mateo Moyano, Estanislao Rolleri, Matias Medero, Franco Rojo y Claudio Avalle. Entrenadores: Guillermo Vambrie y Flavio Canelo. Preparador físico: Matías Guevara.