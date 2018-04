El softbol local, en pleno crecimiento

El softbol sigue siendo uno de los deportes preferidos por los juninenses. Desde hace dos años, un grupo de jugadores locales conformó un equipo para representar a nuestra ciudad en el Campeonato que organiza la Asociación de Softbol del Noroeste.

En lo que va del año ya se disputaron dos fechas del certamen y el tercer capítulo será en Pehuajó, el domingo 6 de mayo. En diálogo con Democracia, el entrenador y jugador del equipo Marcelo Colantonio contó la historia del grupo y expresó su pasión por este lindo deporte.

- ¿Cuándo fue tu primer contacto con este deporte?

- En el colegio. Yo fui a la escuela 35 y en la hora de educación física practicábamos softbol. A partir de ahí comencé a jugar y hasta el día de la fecha me mantengo con las mismas ganas. En su momento armamos un equipo con los compañeros de la escuela pero a medida que fuimos creciendo, por las responsabilidades de cada uno, el equipo se fue desarmando. De todas maneras, por mi parte yo seguí intentándolo y por suerte hoy tenemos un lindo grupo.

- ¿Cuál es la historia de este grupo?

- Arrancamos hace dos años, aproximadamente; y hoy en día somos unos diez jugadores. Dentro de este grupo hay chicos que recién arrancan y eso hace que aún no podamos tener un buen juego. Sinceramente nos está costando bastante sumar jugadores así que es buena oportunidad esta para convocar a los vecinos de Junín para que se acerquen y puedan disfrutar de este lindo deporte.



- ¿Qué te gusta del softbol?

- Tiene muchos atractivos, la fuerza, la velocidad, la precisión; y a demás de eso, como todo juego en equipo, hay un lindo grupo y eso hace que la diversión también se comparta. Estamos avanzando en mucho sentido, nos cuesta bastante pero de a poco lo vamos logrando.

- ¿Cómo viene la participación en la liga de la Asociación de Softbol del Noroeste?

- La liga está conformada por equipos de la zona como Lincoln, Los Toldos, Alberti, Olavarría y Pehuajó. Hay algunas ciudades más que están interesadas en participar pero como te dije anteriormente, todo cuesta bastante. En la liga, por el momento hay equipos de mayores, pero la idea es arrancar con categorías menores.

- ¿Dónde y cuándo son los entrenamientos?

- Practicamos los martes y jueves en el Club Defensa Argentina y los sábados en el Parque Borchex. Siempre arrancamos a las seis de la tarde y nos extendemos hasta las siete y media. A quienes quieran conocer el grupo y sumarse les pedimos que se acerquen; van a encontrar un lindo grupo humano, la mayoría somos muy familieros, nos gusta conversar mucho y sobre todo hay una linda contención.

- Lo que quieras agregar.

- Agradecer a todos los que nos dan una mano, como al señor Carlos Ciotta de la Unnoba, a la comisión directiva del club Defensa; y también a la Municipalidad que nos ayuda un poco. Los gastos son muchos, no sólo en el traslado sino también en los guantes, palos, etc. Nos ayudaría también que en algún momento podamos tener un espacio propio, porque hoy en día no estamos jugando de local y los costos de los viajes son bastantes altos. Pero bueno, seguimos adelante, representando a Junín de la mejor forma que podemos.