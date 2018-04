Buen inicio de la temporada 2018 para equipos del Club Los Miuras

Jornada exitosa en lo deportivo para los juveniles equipos de rugby y hockey sobre césped del Club Los Miuras de Junín.

Los rugbiers de nuestra ciudad visitaron con sus equipos de las categorías M-14, M-15 y M-17 a Kamikazes de Colón.

Los división competitiva más joven derrotó a los colonenses en su primer partido por 43 a 5, con tres tries de Cardinelli, y los restantes de Pascuale , Martínez, Piccetti y por último de Fermanelli para la divisional M-14.

La M-15 no pudo ante su rival y cayó por 36 a 12, con anotaciones para los juninenses Dorrego y Bellossi.

En cuanto a la M-17, en su primer juego del año -recordemos que la primera fecha se suspendió, por una fuerte tormenta desatada en Junín-, derrotó a los Kamikazes por 21 a 7.

Rolón pilar izquierdo del equipo por intermedio del penal anotó seis puntos, en tanto que Fermanelli -en dos ocasiones- y Riservato fueron los encargados de anotar los tries para los “Toros” de nuestro medio.

“Podés anotar a tu hijo para jugar al rugby. SI tiene entre 3 y 12 años, vení a divertirte y conocé a los mejores amigos de tu vida. Las prácticas son los martes y jueves a las 18 horas en el Complejo Municipal o los sábados a las 11. Más información al celular (236) 15-4641105”, se expresó desde el Club Los Miuras.





En hockey obre césped

En hockey, el sábado se presentaron “Las Toritas” en su cancha, recibiendo la visita de equipos de Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

En octava las más pequeñas disfrutaron de un duelo no competitivo, donde el juego y la amistad se hizo presente entre ambos clubes.

En séptima, fue derrota 7 a 0; sexta logró la victoria Los Miuras, por 2-0, mientras que en quinta la visita se quedó con el duelo, venciendo a las anfitrionas por 2 a 0.

La primera división cerró la jornada deportiva ganando sin inconvenientes por 3 a 1, con goles de Francina Salvatierra (2) y de Valentina Videla, en lo que fue un inicio de torneo para las chicas que vienen de salir campeonas en Mar del Plata.

Para las interesadas en practicar hockey, chicas de 3 a 16 años, deben concurrir los sábados al Club, desde la hora 10, o los martes y jueves a partir de las 18 al Complejo de la Municipalidad (niñas de 3 a 10 años) y los lunes miércoles y viernes, en el mismo predio, para las más grandes (10 a 16 años).

Si no, tienen que comunicarse al teléfono celular (236) 15-4646454.