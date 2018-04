Los Miuras ganó, sigue invicto y es puntero

Los Miuras salieron adelante y lograron revertir un partido adverso a puro corazón para mantener el invicto y la punta del torneo Súper 10 UROBA 2018. Fue victoria por 35 a 29 sobre Pico Rugby Club.

El inicio del partido fue todo para el equipo visitante, que abrió el marcador por intermedio de un penal a los cinco minutos de Emanuel Videala. Tras un embate importante donde los "Toros" no podían salir de su campo de juego, además de cometer infracciones una y otra vez (cuatro amarillas en el primer tiempo para los Toros) debido a la fricción y la presión producida por los delanteros pampeanos, esto inclinó la balanza y la diferencia se estiró primero con un penal a los 27 minutos nuevamente del medio scrum Emanuel Videla y un try a los 34 de Matías Videla que dejaba a Pico 0-11 arriba.

El golpe de la anotación en el ingoal fue positivo para los dirigidos por Benítez que tres minutos después descontaron con un try de Guevara, quien con un destello de magia dejó tres rivales en el camino y le dio un aire de esperanzas ante un mal comienzo de partido. El apoyo también contó con la conversión de Andrés Moutous que empezó a dar muestras de lo que iba a ser un gran partido a la hora de apuntar a los palos. Aunque el festejo duró poco ya que Matías Videla de la mano de su pierna derecha volvió a anotar para Pico (7-14) a los 38.

La última del primer tiempo fue para el dueño de casa, Bustamante imitó de la mejor manera a su compañero Guevara y desde una pelota capturada en los aires de Matías Da Pieve recibió la ovalada en el centro del campo y esquivó contrincantes a pura pisada para terminar en la banderita del lado derecho del ataque que Andrés Moutous lo transformó en conversión para cerrar los primeros 40 igualados (14-14).

El complemento

Con el envión del try sobre el final, Los Miuras salieron al segundo tiempo llenos de energías y eso le dio las fuerzas para lograr un try penal al minuto 2 del complemento (21-14). Pero, como figurita repetida la respuesta llegó muy rápida por parte de Manuel Zuniga a los 4 minutos convertido por Emanuel Videla (21-21).

A los 11’ una nueva adversidad afectó a los juninenses que debieron tener un jugador menos por un penal alevoso de Marcos Palma, momento donde el juego fue cambiando de dueño y la patada de campo a campo fue una moneda corriente.

Los cambios en la zona de tres cuartos del local le dieron sus réditos a Benítez, de una pelota recuperada tras un line mal lanzado de Pico, Yamil Chaluf pilar derecho de los Toros comió su marca y con un pase mágico asistió a Jonathan Araya que apoyó en el ingoal rival y que tras ser convertido por Andrés Moutous la distancia volvió a ser de siete (28-21).

La inestabilidad para sacar limpia la pelota de los rucks y la poca paciencia arbitral con el local, llevó nuevamente al pampeano a encontrarse con tres infracciones consecutivas a favor y un penal en las cinco que terminó en try, pero sin conversión y con el final abierto para cualquiera (28-26) con ocho minutos por jugarse.

A pura adrenalina y esfuerzo, Matías Guevara figura del partido volvió a hacer de las suyas y quitándose rivales de encima, sin que los pampeanos lo puedan al menos tocar festejó debajo de las haches y puso nueve arriba a su equipo tras la anotación de dos puntos de Moutous que estuvo infalible (35-26). El cierre contó con un suspenso increíble, porque lejos del respiro Matías Videla acercó a los suyos con un penal a los 79’ pero no le alcanzó para la heroica y los Toros de Junín alzaron los brazos de la victoria (35-29).

Formación Inicial: Marcos Palma, Javier Enecoiz, Juan Torres, Agustín Beschinky, Ulises Amaya, Juan Rolón, Hernán Colosi, Gaspar Rossini, Andrés Moutous, Matías Guevara, Matías Da Pieve, Carlos Mario Mazzarino, Agustín Randone, Juan Rodrigo Picchi y Lautaro Bustamante. Suplentes: Yamil Chaluf, Matías Salas, Kevin Gallego, Franco Araya, Santiago Canelo, Emanuel Crego, Jonathan Araya y Bautista Alladio. Entrenador: Javier Benítez.

Victoria de la Intermedia

En tanto que en el partido preliminar, la Intermedia no dejó dudas ante su par de Pico y lo venció sin atenuantes por 77 a 14 en un juego que dominó de punta a punta. Triunfo con punto bonus y la esperanza de continuar con este buen momento donde se mantiene en la segunda colocación del torneo.

Titulares en Intermedia: Yamil Chaluf, Matías Salas, Kevin Gallego, Martín Sánchez, Santiago Canelo, Salvador Martínez, Diego Girolami, Martín Porras, Leandro Di Pierro, Martín Baccarini, Bautista Alladio, Juan Pablo Genin, Emanuel Crego, Agustín Enecoiz y Patricio Hankin. Suplentes: Nicanor Actis, Nicolás Violante, Matías Giménez, Gianfranco Facio, Santiago Bustos, Martín Sánchez y Daniel Zani.