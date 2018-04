Velasco: “Nuestro sueño es estar entre los mejores seis del Mundial”

Julio Velasco, técnico del seleccionado argentino masculino de vóleibol, aseguró ayer que el principal objetivo de su equipo este año está puesto en el Mundial de Italia-Bulgaria, en septiembre, aunque sin descuidar la Volleyball Nations League (ex Liga Mundial) ni los Juegos Odesur.

“En el Mundial, nuestro sueño es llegar al Final Six. Es muy difícil, pero no imposible y hay muchas selecciones muy buenas, pero debemos seguir trabajando en busca de la excelencia”, contó Velasco en una conferencia de prensa en el Salón VIP del Cenard, acompañado por el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister.

“La verdad es que encontré en el Cenard las mejores condiciones de trabajo de los cuatro años en que estoy al frente de la Selección, canchas, vestuarios y gimnasios al mismo nivel que las potencias", agradeció Velasco, director técnico del equipo desde 2014 y que tiene contrato hasta los Juegos de Tokio 2020.