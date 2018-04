Darío Pagliaricci mantiene su vigencia

El deportista de Juan Bautista Alberdi, radicado desde hace varios años en Junín, Darío Javier Pagliaricci, viene de conseguir un destacado segundo puesto en la quinta edición de la vuelta ciclista Master de la provincia de La Pampa, remarcándose que además se subió al podio en todas las etapas de las que constó la exigente competencia pedalera.

Además, el equipo de Pagliari-cci, el team “Raleigh Naldo Moto Bike” logró también completar con éxito la prueba, obteniendo un meritorio cuarto puesto en la clasificación general.

Al cabo de la competencia del deporte que ama y en el que brilla desde hace varias temporadas, Darío destacó que “Fue una vuelta perfecta para nosotros, hicimos podio todos los días, logramos un segundo y un cuarto puesto en las generales (individual y por equipos), así que estamos muy felices.

Debo destacar, además, que la organización fue excelente y la gente se comportó de diez”.

En relación al equipo “Raleigh Naldo Moto Bike” que integra, Pagliaricci consideró que “Formamos un grupo competitivo y con muy buena onda.La pasamos muy bien juntos y entrenamos y corremos sin presiones, muy tranquilos. La verdad es que la paso bien con ellos, esta categoría me tranquilizó mucho. A ello les sumamos a los sponsors que hemos logrado,lo que hace que esto sea muy positivo, ya que a esta altura, poder correr todas las Vueltas con los gastos pagos, es sumamente importante. ´Raleigh Naldo Moto Bike´, junto a Veterinaria ´Zoo´, ´Perkusic´, ´Tío Lucas´ e Y.P.F. Alciatti´, lo han hecho posible. Ellos están contentos y nosotros agradecidos, hemos arrancado muy bien, así que esperamos algo mejor aún. Muchas gracias de verdad les damos a los que nos apoyan”.



Aspira a correr en el mundial Master

Sobre la actividad deportiva para los próximos meses, el biker manifestó:

“Ahora se vino el descanso, debo focalizarme en mi Escuela (de ciclismo), que se agrandó bastante y quiero seguir aprendiendo cosas nuevas, aprovechar a este genio en preparación fisica que es Leo Díaz y empezar a preparar las tareas de invierno a su lado, aunque ya lo venimos haciendo en este último tiempo. Luego, será el turno de hacer carreras en pista, como todos los años, y si todo sale dentro de los parámetros normales, intentaremos estar en el mundial Master”.

Finalmente, consultado sobre cómo se dio el ingreso de “Locomotora” Martínez al equipo, Darío Javier Pagliaricci expresó:

“Él nos contactó a nosotros, porque se fue de su anterior equipo y le dijimos que sí, que venga. Es un gran ciclista y seguramente nos dará muchas alegrías. Me encantó correr con él, queríamos tranquilidad en el equipo y él la trae encima”, agregando el destacado ciclista como corolario:

Un saludo muy especial a Germán Lambrisca, por su paciencia y tolerancia, ya que sin él, esto no podría ser posible. Le voy a estar agradecido por siempre”, cerró Darío Pagliaricci.