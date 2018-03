Los Miuras cosecharon su tercera victoria

Los Miuras nuevamente dieron muestras de su gran capacidad y fortaleza en este inicio del campeonato oficial de la Uroba y ayer derrotaron con punto bonus a Racing de Chivilcoy por 34 a 5.

En el trámite de las acciones, el primer tiempo fue todo para el local, con un dominio absoluto desde el inicio, los dirigidos por Javier Benítez marcaron el primer try a los cuatro minutos tras una pelota recuperada y una corrida en soledad de Brian Matías Peira que fue convertido por Andrés Moutous.

En una de las únicas andanadas de la visita en campo contrario se encontró con un penal a favor para descontar que no pudo ser anotado, mientras que del otro lado Moutous facturó de a tres para poner al "Toro" 10-0.

Siguiendo con la iniciativa y jugando siempre en terreno rival, manejando los ritmos en el juego abierto, así como también en las formaciones fijas, Los Miuras forzaron a Racing a cometer errores y defenderse mediante la infracción. En el minuto 28’ la visita se quedó con un jugador menos por culpa de recibir la tarjeta amarilla, tras un penal burdo de Matías Gianchetta que Moutous intentó convertirlo en otros tres puntos, pero la ovalada no ingresó entre los palos. El cierre de los primeros 40 minutos fue como inició el match, con try de Hernán Colosi (15-0).

El segundo tiempo sirvió para confirmar la supremacía, los de Benítez llegaron al punto bonus con cuatro apoyos en el ingoal. El primero llegó de la mano de Enecoiz (cinco minutos) tras un gran empuje, el maul que hundió a la defensa visitante y en el amontonamiento apareció el capitán debajo del todo, con la pelota en sus manos.

Luego Carlos Mazzarino lastimó desde una pelota abierta en la banderita, que convirtió Moutous a los 62’ con un gran juego de manos. Posteriormente, los Toros sufrieron quizás la única mancha de la tarde, tras una infracción de Pablo Sotani que ingresó desde el banco de suplentes, el árbitro Alan Uyoa decidió mostrarle la tarjeta roja.

Para el final, el juninense se pudo lucir con un try penal debajo de los palos que llegó, mediante el empuje del scrum que fue convertido por Moutous (74’). Aunque con cuatro minutos para bajar el telón, Racing descontó por intermedio de Tomás Lavigna para decretar el 34-5 final.

Progresión: ‘4 Try de Peira convertido por Moutous (Los Miuras), ’14 penal de Moutous (Los Miuras), ’40 try de Colosi (Los Miuras), 45’ Try de Enecoiz, 62’ (Los Miuras), Try de Mazzarino, 65’ (Los Miuras), Tarjeta roja para Sotani (Los Miuras), 74’ Try penal (Los Miuras), 76’ Try de Matías Lavigna (Racing). Cancha: Los Miuras Junín. Árbitro: Alan Uyoa.

Formación: Marcos Palma, Javier Enecoiz, Juan Torres, Agustín Beschinky, Ulises Amaya, Franco Araya, Hernán Colosi, Gaspar Rossini, Andrés Moutous, Jonathan Araya, Brian Matías Peira, Carlos Mario Mazzarino, Agustín Randone, Matías Da Pieve y Lautaro Bustamante. Suplentes: Kevin Gallego, Matías Salas, Lucas Cobelo, Juan Rolón, Pablo Sotani, Matías Guevara y Bautista Alladio. Entrenador: Javier Benítez.

Triunfo en Intermedia

En el partido preliminar, la Intermedia de Los Miuras se recuperó de su derrota de la semana anterior y no tuvo problemas para vencer a su par de Racing por 38 a 7. Sin objeción alguna, tuvo el control del partido y dominó a "piacere", jugando siempre para adelante en campo contrario y una y otra vez haciendo retroceder a su rival que no encontraba los caminos.

Si bien fue un triunfo de punta a punta, el juninense con su rival cansado en el segundo tiempo, se floreó de buen rugby. El triunfo fue con punto bonus y el resultado final de 38 a 7.