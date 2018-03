"Las Toritas" le ganaron a Social y juegan la final

En el marco de las semifinales del Campeonato Regional de Clubes de Primera División "D", "Las Toritas" de Los Miuras derrotaron ayer en Mar del Plata por 2 a 0 a Club Social de Junín para clasificar a la final y ascender automáticamente a la “C”. Un logro muy valorado e importante para Los Miuras.

Las goleadoras del partido fueron Macarena Besana y Lara Sousa. El equipo que conduce Videla lleva anotado a lo largo del torneo 17 goles y ninguno recibido. Hoy será el momento de definir si se coronará campeón, aunque el saldo y el objetivo del ascenso ya está cumplido.

Fue el entrenador jefe, Pablo Videla quien tras la alegría mencionó: “La mayor sensación después de esta victoria es el gran torneo que vienen realizando este grupo de chicas, todas vienen trabajando desde enero que arrancamos la pretemporada, creo que lo tienen más que merecido".

Agregó: "Arrancamos mal, muy desordenado el equipo, creo que con el correr de los minutos cuando se tranquilizaron un poco pudieron jugar, por momentos, un poco mejor, y se defendió muy bien nuestra área y en algunos ataques fuimos contundentes, ya sea definiendo como realizando cortos, que fueron efectivos”.

Acerca del enfrentamiento ante el Club Social, agregó: “Es una lástima que nos cruzamos en esta instancia, me hubiera gustado poder jugar la final así los dos equipos hubieran ascendido, que eso hubiese sido muy bueno para el hockey de la ciudad”.

Por último, Videla se animó a dedicarles unas palabras a sus jugadoras: “La verdad que soy un privilegiado de entrenar a estas chicas, las conozco de los 5 años a algunas, aprendí mucho de ellas, las quiero a todas como si fueran mis hijas, y todos juntos los que hacen el hockey del Club le estamos agradecidos, yo soy la cara visible pero detrás de mí hay un montón de gente, no los quiero nombrar porque seguramente me voy a olvidar de alguien, gracias totales niñas".