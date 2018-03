Los Miuras juegan hoy de local

Hoy, Los Miuras saltan a la cancha por la tercera fecha del Torneo 2018 UROBA, Grupo 1, para recibir a Racing de Chivilcoy. Juegan en intermedia, desde las 14; y el partido de primera se pondrá en marcha a partir de las 15.30.

El equipo de Javier Benítez lleva dos triunfos en este inicio de campeonato (Ante Los Indios y SORUC) y quiere seguir manteniendo el invicto. En tanto que el equipo de reserva ganó uno y perdió el otro (la derrota fue la semana pasada).

Mediante un comunicado de prensa, enviado por la entidad, el goleador del equipo, Adrián Moutous (seis puntos en dos presentaciones) se refirió acerca de las primeras presentaciones del "Toro". Al respecto, dijo: “Si bien se pudo ganar los dos primeros partidos no pudimos jugar de manera prolija y concreta. Más allá de la importancia de haber logrado los triunfos. Haber ganado a Chacabuco (SORUC) fue bueno por obtener un resultado positivo a pesar de no haber jugado bien, más allá de si es un clásico o no, esos partidos tal vez especiales para algunos , es importante poder cerrarlos favorablemente".

Además, Moutous se animó a anticipar el juego de hoy: “El encuentro con Racing será muy duro, lo que nos obliga a tratar de ser lo más ordenado que podamos para liderar el juego. La clave va a pasar por el orden y el poder de definición en los momentos que se nos presenten”.

En primero, Los Miuras formará hoy con: Marcos Palma, Javier Enecoiz, Juan Torres, Agustín Beschinky, Ulises Amaya, Franco Araya, Hernán Colosi, Gaspar Rossini, Andrés Moutous, Jonathan Araya, Brian Matías Peira, Carlos Mario Mazzarino, Agustín Randone, Matías Da Pieve y Lautaro Bustamante. Suplentes: Kevin Gallego, Matías Salas, Lucas Cobelo, Juan Rolón, Pablo Sotani, Matías Guevara y Bautista Alladio. Entrenador: Javier Benítez.