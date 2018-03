Gran actuación de Alejo Castellazzi en la carrera "Ironman 70.3 Bariloche 2018"

El juninense Alejo Castellazzi, integrante de la Agrupación Atlética "Los Flamencos", tuvo una destacada actuación en la carrera "Ironman 70.3 Bariloche 2018". El atleta de nuestra ciudad logró el puesto 13 en la general, fue cuarto entre los amateur y segundo en su categoría con un tiempo de 4:37:40; marca que le permitió clasificar al Mundial de Sudáfrica que se realizará el 1 de septiembre.

Por su parte, el neozelandés Terenzo Bozzone y la norteamericana Alicia Kaye se impusieron en la competencia, en medio de una gran concurrencia y emoción del público local, con marcas de tres horas, 58 minutos y 57 segundos; y cuatro horas, 42 segundos y 33 segundos, respectivamente.

En cuanto a los grandes ganadores, Bozzone tuvo una carrera progresiva, con un tramo final a pura velocidad, en la que impuso su potencia. El campeón mundial del 2008 tuvo la particularidad de haber ganado el Ironman de su país el fin de semana y viajar 30 horas para competir en la Argentina. “Realmente estoy muy contento por haber podido ganar. Fue una carrera muy dura pero con un circuito verdaderamente muy bonito. Me gustó competir aquí”, expresó.

En segundo lugar finalizó el brasilero Igor Amorelli, que corrió con el apoyo del público argentino dada la frecuencia con la que suele competir en el país, y el norteamericano Kennett Peterson, que cruzó la meta con el último esfuerzo y extenuado, al defender su lugar en el podio, tras un sprint final de su compatriota Tj Tollakson, que arribó solamente 17 segundos más tarde.

“Me gusta mucho competir en la Argentina y estoy fascinado por el circuito que presentó Bariloche. Nunca había estado aquí y me ha encantado. Fue una carrera muy dura, pero por suerte me pudo ir bien”, dijo Amorelli. Este registró 4h02m36a, Peterson 4h04m12s y Tollakson realizó el circuito en 4h04m29s.

El quinto y sexto lugar fue para dos argentinos: Mario De Elías y el olímpico Daniel Fontana (nacionalizado italiano), con marcas de 4h09m07s y 4h18m33s. Los dos triatletas cruzaron la meta en medio de la ovación local. "Muy contento, venía con la única idea de vaciar el tanque, dejar hasta lo último", expresó De Elías y dijo no poder estar más contento. "Me tocó ser el primero de los criollos", sostuvo. Respecto al clima aseguró que "estuvo bien patagónico, sabíamos que nos iba a poner a prueba". Reconoció que "la bici fue lo más duro". Manifestó que es muy difícil con tantos desniveles. Enfatizó estar "súper contento con el resultado".

En tanto, el primer barilochense en cruzar la meta fue Guillermo García, con un crono de 4h31m19s, en uno de los momentos más esperados de la tarde.

Entre las damas, la ganadora fue Alicia Kaye, escoltada por la brasilera Pamela Oliveira (4h43m29s) y Dede Griesbauer (USA), que tuvo un tiempo de 4h45m49s.

En el cuarto puesto llegó la argentina Romina Palacio Balena, que tras cruzar la meta no pudo contener las lágrimas de la emoción. Su tiempo fue de 4h52m58s.

Los premios fueron entregados por el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la Ministra de Turismo de la Provincia, Arabela Carreras; el intendente Gustavo Gennuso y Fernando García Soria, subsecretario de Promoción Turística – Secretaría de Turismo; acompañados por Mariano Patrone, de Ironman Argentina.



La carrera

Bajo la organización de Event Live S.A y con 500 voluntarios locales, el IRONMAN 70.3 comprendió 1,9 km de natación en el Lago Moreno -a metros del hotel Llao Llao-, 90 km de ciclismo partiendo del hotel y pasando por Circuito Chico y 21 km de pedestrismo en las principales calles de la ciudad, bordeando el lago Nahuel Huapi y con la llegada en el Centro Cívico; todas distancias que convierten a esta prueba en una de las competencias más exigentes del deporte a nivel mundial.

Con más de 1600 atletas inscriptos, la competencia entregó 30 cupos para el World Championship 70.3 que se realizará en la Bahía Nelson Mandela, Sudáfrica, en septiembre de 2018.

Además se realizó el sábado el Ironkids con la presencia de más de 300 pequeños que corrieron diferentes distancias, y el total de lo recaudado se donó a instituciones locales.

De Junín también compitieron Gustavo Sarfo (6:13:14), Ricardo García Toro (6:22:46), Juan Pablo García Bercellini (6:57:03), Alejandro Marinelli (7:10:21), Daniel Carpi (7:14:14) y Diego Eduardo García (abandonó).