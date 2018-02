Desde el Gobierno Local destacaron la gran convocatoria que tuvo “Seguimos en Carrera”

Este domingo, se llevó a cabo en la pista de la salud del Parque Borchex la primera edición de “Seguimos en Carrera”, jornada solidaria organizada por Caricias al Alma para concientizar sobre el cáncer infantil y que consistió en una prueba atlética abierta a toda la comunidad de 3 y 7 kilómetros. Cientos de vecinos participaron de la misma como así también el atleta olímpico Ariel Molina.

El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de lucha contra el cáncer infantil y, al respecto, Genoveva Monticelli, responsable de la organización civil Caricias al Alma, expresó: “Esta es una jornada solidaria que organizaron los chicos de CoRun en beneficio de Caricias al Alma, en el marco del día que conmemora la lucha contra el cáncer infantil. Esta jornada sirve para concientizar sobre esta enfermedad, que existe y que se puede prevenir a través de un tratamiento precoz”.

“La verdad es que estamos muy felices por la gran convocatoria que hemos tenido, hemos colmado nuestras expectativas. Caricias empezó a funcionar hace 6 años, con el objetivo de acompañar y mejorar la calidad de vida de los chicos con cáncer de Junín y la región y hoy al ver este gran acompañamiento de la comunidad nos da más fuerzas para seguir trabajando, en lograr que se hable de esta enfermedad y los ciudadanos estén informados”, agregó.



Por último, Monticelli agradeció el “acompañamiento del Gobierno de Junín y a un montón de empresas que nos han acompañado en esta actividad. Caricias al Alma sigue trabajando, hoy (por el domingo) hay mucha más gente que se ha sumado a nuestra causa y todo aquel que quiera hacerlo puede contactarnos a través del facebook, Grupo solidario Caricias al Alma”.

Daniel Pueyo, subsecretario de educación y deportes del Gobierno de Junín, sostuvo que “como siempre, el municipio acompañando este tipo de actividades que son muy importantes para la ciudad. Lo de hoy ha sido, más allá de lo solidario y la importancia de la concientización sobre el cáncer infantil, una verdadera fiesta. Con muchos vecinos acompañando y como siempre nos señala el Intendente Pablo Petrecca, trabajando junto a instituciones de la comunidad y empresas en temas tan importantes como este”.

Como se dijo, varias empresas acompañaron al grupo solidario en esta actividad, una de ellas fue CoRun, encargada de la organización de la carrera y uno de sus referentes, Diego Ortiguera dijo que “es la primera edición de esta jornada y estamos muy contentos por el acompañamiento. Es muy importante concientizar sobre esta enfermedad a través del deporte, por eso, seguramente el año que viene estaremos realizando la segunda edición”.

Ariel Molina, atleta olímpico, participó de la jornada y aseguró: “Estoy muy feliz de estar en Junín y que para estas causas siempre me van a tener presente”. “Esta ciudad me trata siempre muy bien, es hermosa y me da mucho placer visitarla”, finalizó.