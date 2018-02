Ledesma eligió a Gonzalo Bertranou

Luego de la ventana de noviembre, Mario Ledesma afirmó en una entrevista televisiva que en ese momento veía mejor a Gonzalo Bertranou que a Martín Landajo. Y si tuviera que optar por uno u otro en ese momento, se inclinaría por el mendocino. Tres meses y una pretemporada más tarde, el nuevo entrenador de los Jaguares mantuvo su opinión y el jugador surgido de Los Tordos llevará la 9 en el debut de la franquicia argentina en el Super Rugby.

Ledesma rápidamente impuso una impronta diferente a la de los dos primeros años y para su partido presentación dispuso una alineación con varias novedades, entre las que la inclusión de Bertranou es la más saliente. Además se destacan la incorporación de Bautista Ezcurra como primer centro, Ortega Desio entre los titulares y Felipe Arregui como pilar izquierdo.

Bertranou había iniciado la temporada pasada como titular ante la lesión de Landajo, quien luego recuperó la 9. En junio debutó en los Pumas ante la lesión de Tomás Cubelli, misma razón que le permitió ver minutos de acción en la gira por Europa de noviembre, donde se destacó cada vez que ingresó.

Ezcurra fue la mejor aparición de los Jaguares en 2017, pero siempre actuando de wing.

El sábado irá de 12, el puesto que mejor le siente. Le ganó la pulseada a Santiago González Iglesias. Arregui, que acumula 12 partidos en dos temporadas (siete como titular) es otro que vuelve a su puesto natural, ya que Raúl Pérez se había visto obligado a utilizarlo como pilar derecho ante las bajas en la posición. Indiscutido en los Pumas, Ortega Desio no vio mucha acción en Jaguares (ocho partidos en 2016 y tres en 2017). Ledesma confió en él y llevará la 7.

Entre los titulares no hay debutantes, aunque seguramente alguno saldrá de entre los suplentes, que no fueron confirmados. La mayor duda es si Juan Pablo Zeiss o Nicolás Leiva serán alternativa de pilar derecho. El de Matreros venía dando una mejor impresión en la pretemporada, pero el de Hindú entró muy bien en el amistoso ante Bulls. El joven Bautista Delguy, de buena impresión en la pretemporada, pelea por un lugar en el banco con Sebastián Cancelliere.