Destacada actuación de exponentes de Junín

Se desarrolló el domingo pasado el Triatlón Short Tandil 2018, una de las competencias más exigentes que organiza la Federación Bonaerense de estas pruebas combinadas, que reúnen muchos adeptos. La competencia incluía 750 metros de natación en el Lago del Fuerte, veinte ki

lómetros de ciclismo sin drafting y cinco mil metros finales de pedestrismo. En la categoría hombres se llevó el primer puesto Nicolás Rosembaum, oriundo de Haedo (Gran Buenos Aires), mientras que en damas, fue la marplatense Bárbara Buenahora la primera en llegar a la meta.

los juninenses Participaron además triatletas de Junín, siendo estas las posiciones finales que ocuparon: Alejo Castellazzi concluyó octavo en la general y fue cuarto en su categoría, la "C", con una marca de una hora tres minutos 31 segundos.

Por su parte, Martín Larraburu se colocó 21º en la general y quinto también en la divisional "C", con un registro de 1 hora 8 min. 14 seg. En tanto, Joaquín Aguiar llegó cuarto en la categoría "D" y 42º en la general, con un crono de 1 hora 11 minutos 59 segundos. José Maccarrone arribó 64º

en la general y fue séptimo en la categoría "A", marcando un registro de una hora 15 minutos 59 segundos. Pablo Guruceaga concluyó en la posición 84ª y fue séptimo en la divisional "A", con un registro de 1 hora 20 minutos 35 segundos. El profesor Sergio Maití finalizó 101º en la general y se

posicionó tercero en la categoría "H", con una hora 23 minutos 48 segundos. En la general del campeonato provincial que organiza la Federación Bonaerense, disputadas cinco competencias, Alejo Castellazzi se ubica cuarto en la categoría "C" y Sergio Maití está segundo en la divisional "H".<