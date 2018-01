Benavides ganó la última etapa y terminó segundo

El salteño Kevin Benavides (Honda) terminó segundo en la categoría motos del Rally Dakar, que concluyó ayer, pese a ganar la última etapa, y que ganó el piloto austríaco Matthias Walkner (KTM).

Benavides necesitaba recuperar cerca de 22 minutos en los 120 km de especial cronometrada de la última jornada, pero aunque se llevó la etapa, no pudo remontar la desventaja con Walkner y se quedó casi a 17 minutos de él. El australiano Toby Price (KTM) cerró el podio.

“Estoy muy feliz, ha sido un Dakar increíble, muy duro y exigente. Hemos hecho una competencia muy buena todos los días, más allá de lo que ocurrió en la etapa 10. Siempre estuvimos al frente y me di el gusto de ganar una etapa que también lo quería”, reconoció el argentino al llegar a la meta.

Durante el décimo tramo de la prueba, en el que se alejó de la punta, Benavides se perdió en el río Belén (Catamarca) y lo atribuyó a un error de señalización de los organizadores, quienes luego remendaron esa falencia con otros competidores. El salteño presentó una denuncia por ello, pero las autoridades deportivas de la carrera se la rechazaron.

Los pilotos de motos disputaron once etapas y media de las catorce inicialmente previstas, pues una fue cancelada por lluvia, otra no se disputó ante la negativa de los pilotos a participar después de que la organización les cambiara el recorrido y otro tramo de otra etapa fue cancelado por niebla.

Tras disputarse los 120 kilómetros cronometrados la decimocuarta etapa en Córdoba, los pilotos se dirigirán al centro de la ciudad para pasar por el podio de meta, una celebración simbólica que cerrara dos semanas de competencia a lo largo de 9.000 kilómetros por Perú, Bolivia y Argentina.

Los argentinos Nicolás Cavigliasso y Jeremías González Ferioli concluyeron el segundo y tercer lugar del podio en la categoría cuadricíclos, que se adjudicó con un margen de 1h. 38m. 52s. el chileno Ignacio Casale.

Finalmente, en camiones, después del abandono del argentino Federico Villagra en la penúltima etapa, no hubo sorpresas y el campeón resultó el ruso Eduard Nikolaev.

El Dakar 2018 cerró ayer así su cuadragésima edición, la décima que se celebra en Sudamérica, en la que menos de la mitad de los participantes que tomaron la salida pudieron cruzar la meta.