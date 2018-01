El intendente de Junín, Pablo Petrecca, entregó un subsidio de $100.000 al Club Ambos Mundos, a través del programa "Club de clubes", que promueve el fortalecimiento de las entidades deportivas, sociales y culturales del país.

La entrega se llevó a cabo el jueves, en la cancha del "Tricolor", en donde estuvieron presentes el presidente de la entidad, Daniel "Keto" Barco; el subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo; y el titular de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo.

"Uno siente una gran satisfacción cuando aporta un granito de arena desde el Estado para acompañar a entidades como los clubes de barrio, que hacen un trabajo impresionante", dijo Petrecca.

"Los dirigentes dedican mucho esfuerzo y mucho tiempo de sus vidas para que el club esté cada día mejor y hacen un trabajo muy silencioso desde lo social y desde lo deportivo. Y nosotros, desde el Estado, acompañamos de distintas formas, trabajando en equipo con Nación y con Provincia", agregó.

En esta línea, el jefe comunal destacó los beneficios del programa nacional "Clubes Argentinos", así como del programa municipal de Fortalecimiento de Clubes -a través del cual se brinda una ayuda mensual a las distintas instituciones deportivas de la ciudad- y destacó: "Y ahora estamos acompañando también con un subsidio de cien mil pesos, que en conjunto con la provincia de Buenos Aires le entregamos al club para que haga reformas y mejoras en la infraestructura".

"Para nosotros es una enorme satisfacción poder seguir trabajando en equipo con los dirigentes, con la Liga y con el Estado en todos sus niveles para poder mejorar los clubes, cuya tarea es invalorable", finalizó.

Destino del dinero

Por su parte, Barco manifestó: "Estoy muy emocionado, porque no me lo esperaba. Siempre recuerdo cuando hace dos años Pablo y Daniel me dijeron que de a poquito ellos iban a ayudar a los clubes, que en ese momento no lo podían hacer, pero que nos iban a ayudar. Yo creí en ellos y el tiempo me dio la razón, porque me lo pagaron con creces".

"Siempre que les hemos tocado la puerta, nos han ayudado, ya sea con la copa de leche o donándonos hamburguesas, que no es una pavada, porque hay chicos que con esa hamburguesa se han ido a dormir. Y ahora con esto, que es algo inmenso para nosotros", agregó el dirigente.

"Se nos ha volado el techo del merendero y al otro día me llamaron para pedirme un presupuesto y para decirme que ellos nos iban a dar una mano con eso. Eso habla a las claras de las personas que tenemos hoy en el Gobierno. Están haciendo las cosas bien y eso no sólo lo vemos en el club Ambos Mundos, sino también en el barrio en el que estamos, con asfalto, con mejorado, con el zanjeo de las cloacas...Así que los vamos a seguir apoyando", concluyó Barco.

Trabajo en equipo

En tanto, el subsecretario de Educación y Deportes expresó: "Siempre destacamos el trabajo que realiza cada club y lo que representa la institución para cada barrio. La secretaría de Deportes de la Provincia también lo entiende así y, de hecho, cuando pudimos desarrollar el programa Club de Clubes, ellos se acercaron al lugar, miraron en qué consistía y a partir de ahí aprobaron el proyecto. Es un trabajo muy fuerte en equipo, que habla a las claras de que el diálogo es el camino para seguir trabajando".