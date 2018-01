Francisco Guaragna se prepara para la Copa del Mundo de Miami

El timonel juninense Francisco “Pancho” Guaragna se viene preparando junto al resto de los representantes argentinos que van a participar de la Copa del Mundo, a realizase en Miami, Estados Unidos.

Este semana, los integrnates del seleccionado nacional empezaron el segundo y último bloque de pretemporada en Mar del Plata, con entrenamientos físicos en un gimnasio y técnicos en aguas cuyas condiciones para navegar estuvieron muy buenas, “afinando” la preparación de cara a la World Cup de Miami.

Previamente, el combinado que integra el representante del Club Náutico Junín realizó la primera parte de la pretemporada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con tareas en dobles turnos.

La parte física se realizó en el gimnasio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y varias horas de navegación se cumplieron en aguas del Río de la Plata.

Duro trabajo y agradecimiento

En relación a ese trabajo, “Pancho” comentó:

“El entrenamiento es de lunes a viernes. Con la parte física trabajamos en el gimnasio, por la mañana temprano; y la parte técnica la desarrollamos en el agua, navegando tres horas. Luego volvemos al gimnasio para hacer trabajos regenerativos”.

En cuanto a su pasión, completó: “La verdad que no me imagino haciendo otra cosa, al criarme arriba del barco este deporte se transformó en mi forma de vida y me siento un afortunado por todo lo que estoy viviendo”.

Recordando siempre a la gente que está a su lado, Guaragna finalizó: “Quiero agradecer a mi familia y amigos que siempre están apoyando en todo momento. Al gobierno de Junín, en especial al intendente Pablo Petrecca y al subsecretario de deportes, Daniel Pueyo, que desde su inicio de gestión mostraron un compromiso y apoyo muy importante para conmigo y mi proyecto deportivo. Al Club Náutico Junín y su gente, al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), a la Secretaría de Deportes de la Nación y al Grupo Junín”, cerró Francisco Guaragna, en la previa al viaje que hará al Mundial de Miami.