Santiago Ponzinibbio: “Cuando sea campeón mundial va a cambiar todo”

Su voz emanaba una tranquilidad absoluta. Estaba lejos de ser aquel que se cruzaba a golpes con Mike Perry días atrás en la jaula de UFC. Santiago Ponzinibbio pasó por Buenos Aires y, café de por medio, se prestó a la charla con Olé. “Sé que cuando sea campeón mundial va a cambiar todo”, deslizó, dejando en claro que el único objetivo que ronda su cabeza tiene que ver con coronarse rey de los wélter (77.700 kilos).

Su 2017 fue perfecto. Tuvo tres peleas en la máxima promotora de MMA del mundo y ganó las tres, siendo la más destacada un potente nocaut sobre un poderoso de la categoría como lo es el islandés Gunnar Nelson. “De UFC me felicitaron y sé que estoy cerca del título. Vengo peleando con tipos durísimos y, contando el TUF, gané 12 de mis 14 peleas acá”, destacó Santiago.

“Todos mis combates son de bonus, a veces me toca y a veces no, pero siempre doy espectáculo. Tengo muy en claro que UFC me tiene en cuenta y que lo mejor está por venir. Tengo todavía más o menos nueve años de carrera”, agregó el argentino, esperanzado con que sus nocauts y sus demostraciones lo lleven a probarse por el cinturón en este 2018.

Hoy ocupa la novena posición del ránking y pide a gritos al menos un Top 5, algo que UFC le negó cuando le dispuso a Perry. Pasó una nueva prueba y ahora parece inevitable que lo crucen con uno de los de arriba. El, de todas formas, tiene claro que se enfrentará a cualquiera que le pongan del otro rincón de la jaula.