Zabala: "el corte momentáneo" de Ricky Sánchez y la idea de que vuelva

Pablo Zabala, presidente de Quilmes, habló tras la salida del jugador boricua.Los motivos y la esperanza de que regrese una vez resuelto todo.

Inesperadamente y en lo que ha sido un golpe bajo para todo el equipo sobre el final del 2017, Quilmes decidió prescindir de los servicios de Ricky Sánchez a causa de una situación económica que se encuentra fuera de su alcance. La caída de un par de sponsors, siendo uno de estos de principal aporte dentro de la economía del equipo, generó que el Cervecero se vea obligado a olvidarse momentáneamente de tener al boricua, con la idea de que si todo se soluciona en las próximas semanas podría volver a sumarlo.

¿Cómo es esto último? Así lo ha explicado Pablo Zabala, presidente de Quilmes. Como ésta es una situación forzada por una pérdida de ingresos económicos, la intención del equipo es que si resuelven la situación económica en aproximadamente un mes puedan volver a sumar a Sánchez, siempre y cuando el experimentado puertorriqueño no firme en otro conjunto durante dicho periodo.

Sánchez le ha dado muchísimo al Cervecero esta temporada, por eso Quilmes no quiere dejarlo ir. En el caso de que no pueda volver a contar con el interno buscará otra alternativa, pero a continuación Zabala explicó en detalle a qué se debe esta "corte momentáneo" y los motivos de dicha decisión.



- Contame un poquito cómo se dio lo de Ricky Sánchez.

- Ricky estaba en Los Angeles y yo le comuniqué al representante y hablamos con él, previamente esto con el consenso de Javier (Bianchelli), mandándole un ticket desde Los Angeles a Puerto Rico dejando abierto el de Los Angeles a Buenos Aires para que pueda volver- En 30 o 45 días a más tardar nosotros tal vez podamos reacomodar esta situación- Se nos cayeron tres sponsors, uno de ellos muy importante para el esquema nuestro, donde estaba todo confirmado incluso con contrato pero que avanzada la liga, por fines de octubre y principios de noviembre, por situaciones particulares de la empresa, no es que no hayan quitado el apoyo sino que lo postergaron con la esperanza de poder cumplirlo resolviéndolo en el tiempo ese de 30-45 días-



- De reemplazo no quieren saber nada.

- Obviamente que no. Cuando tenés algo previsto y se te cortan tres sponsors que te aportan cerca de un 20%, termina siendo mucha plata, entonces lamentablemente no podés estar pensando en traer otro extranjero.



- ¿En 30-45 días puede volver Ricky o cumplido ese lapso podrían buscar otra alternativa?

- Nosotros pensamos en Ricky Sánchez, no manejamos otra alternativa en este momento. La opción 1 es Ricky, pero si en ese momento él tiene otro trabajo y no puede venir lamentablemente tendremos que salir a buscar a otro. Nosotros lo que en realidad hicimos con él fue una suspensión momentánea o corte momentáneo si lo querés llamar de alguna forma, porque la verdad es que nosotros no lo cortamos como así tampoco lo hemos dado de baja en la AdC.



- Está claro que su ausencia la van a sentir muchísimo porque les venía dando grandes cosas.

- Seguro que sí. Ricky Sánchez no solo ha sido un jugador valioso para Quilmes en cuanto a estadístico o los números, porque Ricky es un líder natural de este grupo, un tipo extraordinario y profesional como pocos. Estamos muy satisfechos con él- A mí me costó muchísimo tomar esta decisión, pero todos la supieron entender y he tenido respuestas de compañeros que me han entendido y que me han agradecido la honestidad de cuando les dije "muchachos, si seguimos con el equipo completo vamos a tener problemas porque no les vamos a poder pagar al plantel".



- En años anteriores se ha hablado de problemas con retrasos de sueldos y deudas en Quilmes, pero vos ahora estás tomando una decisión para evitar que situaciones pasadas se vuelvan a repetir- Contame un poquito ese laburo que hacés, siempre con la premisa número 1 de no llegar a hipotecar el club.

- Mirá, cuando yo tomé la dirección del básquet profesional desde el TNA del 2012, me encontré con una situación económica deplorable, debíamos 3 millones y pico de pesos. Y eso, mientras iba transcurriendo ese campeonato, para mí tenía esa doble tarea de mantener los sueldos del plantel y a su vez estar pidiéndoles por favor a todos aquellos quienes estuvieron antes esa situación y que además aportaban sponsors a organizarse y pedirles la guita que se debía- Porque lo que pasa es que cuando alguien trae sponsors a un equipo muchas veces se piensa erróneamente que es el dueño de todo. Y en Quilmes ha pasado mucho eso, ha habido a mi entender muchos celos dirigenciales por ver quién manejaba la cosa o quién se movía, y la realidad es que nosotros en seis años como proyecto hicimos primero que Quilmes vuelva a estar en la primera división, segundo ordenar un poco las finanzas sabiendo que no se iba a resolver de un día para el otro, y también sabiendo que me iba a comer mucho de la mía. ¿A qué voy con esto? A que vos para transformar una deuda exigible en no exigible, lo que tenés que hacer rápidamente es dar vuelta esa situación, y si no tenés fondos para que pongan la tenés que poner de tu bolsillo. Entonces yo he transformado mucha de esa deuda en no exigible por haber hecho mi aporte, esa es la realidad.



- Hubo uno de los últimos años donde se habló mucho de una deuda o retraso de sueldos en Quilmes, que si no me equivoco fue hace dos años.

- Claro, esa temporada donde jugaron Cequeira y Romero en la cual casualmente fue mala porque en el medio de esa temporada se cayó uno de los dirigentes que nos arrimaba sponsors y los perdíamos por un problema financiero en sus empresas, entonces eso generó que no podamos traer a los sponsors que él aportaba. Es un poco lo que te decía, parecería que el dirigente que trae el sponsors es el dueño del sponsor, y en definitiva dejamos de lado o en segundo plano al club siendo así. Para mí lo más importante es el club, es Quilmes... ni el presidente, ni el vice, ni ningún otro... lo más importante no es el empresario que trae un sponsor, porque cuando pasan estas cosas tenés que estar corriendo como el burro detrás de la zanahoria para pedirle que hable con tal y tal para que nos arrime la cuota. Así fue como se generó ese atraso que sinceramente a mí me da vergüenza, porque el jugador es un trabajador como cualquier otro, entonces lo lógico y razonable es que cobre en tiempo y forma. La temporada anterior y esta ya estamos cumpliendo bien, la pasada desde el inicio de la Liga hasta el final siempre estuvimos al día y ahora este año también queremos hacerlo, entonces lo que hicimos es no generar otro problema hasta tanto podamos tener las finanzas dentro del presupuesto, cuando lo podamos hacer Ricky va a volver a Quilmes.



- ¿Ves alguna posibilidad de que el tema del presupuesto no se reacomode? ¿Llegado el caso jugarían con esa ficha menos?

- No, yo creo que vamos a poder reincorporar la ficha de Ricky en el plazo que te digo, y si no está disponible porque tuvo otro trabajo traeremos una ficha que Javier disponga en ese momento. Pero la realidad es que yo quiero jugar por lo menos el último tercio de la temporada con el plantel completo, y si podemos hacerlo con Ricky sería ideal.