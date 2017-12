Gran 2017 de la Escuela "Do Goju Ryu"

El 2017 fue un año positivo para la Escuela de Karate "Do Goju Ryu" que dirige el entrenador Adolfo David Imizcoz. Es que sucedieron momentos de mucha satisfacción, entre los que se destacaron el aniversario del dojo (dojo: lugar donde se entrena), el cual cumplió 20 años desde su fundación.

También durante el año se realizó el segundo Gasshuku Tradicional de Semana Santa en nuestra ciudad; hubo grandes participaciones en torneos nacionales de FAK (Federación Argentina de Karate); se logró el primer puesto en la Copa Miyagi; hubo graduaciones de cinturones; y, la llegada de nuevos practicantes lo que hace que la escuela siga creciendo día a día.

En contacto con Democracia, Imizcoz dijo: "Queremos agradecer al Director de Deportes del Municipio, Daniel Pueyo, por su colaboración durante todo el año para con nosotros. Además a todos los practicantes de ahora, de antes, los padres, abuelos, familia que siempre están presentes, acompañándonos en este camino y haciendo posible todos los logros y lo lindo que tiene esta gran escuela de Karate".

Por último, agregó: "Sigamos compartiendo más momentos inolvidables, positivos, pregonando las buenas acciones, los buenos valores mediante la práctica misma. En febrero de 2018 los esperamos con grandes expectativas, con muchos proyectos para seguir creciendo, siempre en nuestras dos direcciones: Oviedo 65 y Juan B. Justo 375 ó seguinos en nuestra página de facebook: Karate- Do Goju Ryu Junín".

El estilo

El coordinador Adolfo David Imizcoz describió de la siguiente forma el estilo del proyecto. Al respecto, señaló: "Nuestra escuela es de Karate Do Goju Ryu. Dentro de karate do, lo que significa el camino de las manos vacías, hay varios estilos, dentro de los cuales está el nuestro Goju Ryu" que significa estilo duro y blando".

Completó: "Tanto aquí en Junín como en distintas localidades de nuestro país como Mar del Plata, La Plata, Mendoza, 25 de Mayo, Tiburcio, entre otras, estamos nucleadas bajo la AAGK (Asociación Argentina Goju Ryu Karate Do). En Junín el proyecto nació en 1997 de la mano del sensei Javier Larrañaga, quien en ese momento y hasta el año 2012 fue el instructor y sensei de todo el Dojo Junín (nombre que le damos a la escuela, donde "dojo" significa lugar donde se entrena), a partir de ahí se hizo cargo María Benigni que luego le dejó el lugar a nuestro actual sensei Rubén Salazar".

Objetivos

Por último, sobre los objetivos que se persiguen completó: "Hay aspectos técnicos y tácticos a lo que hacemos referencia y que son los aprendizajes y control de golpes tanto de puños como de piernas, bloqueos, contragolpes, volteos, palancas, resolución ante diversas situaciones, posturas, etc".

Finalizó: "Otro de los aspectos tiene que ver con valores como la responsabilidad, humildad, compañerismo, superación, esfuerzo, perseverancia, disciplina, concentración, que sin ellos no se podría conseguir todo el aprendizaje desde lo corporal. Esta actividad repercute desde lo emocional, físico y mental. Además de que ayuda a la concentración, fortaleza física y espiritual, es un deporte muy completo ya que se trabajan los dos hemisferios por igual, elongación, fuerza, resistencia y velocidad".