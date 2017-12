Actividad que mantiene su vigencia

En diferentes canchas de Junín, de los clubes Suixtil, Gimnasia y Esgrima, Recreativo Italiano, Social Villa Talleres, se sigue despuntando la pasión por el juego de bochas.

Allí, periódicamente se disputan torneos locales y zonales y a diario son varios los bochófilos que se juegan un "partidito" entre amigos, para mantener la vigencia de un deporte en el cual, no hace muchos años, Junín fue gran referente de la Provincia de Buenos Aires.

Los representantes de la Asociación Juninense participaron además de las selectivas para los provinciales y aunque no lograron llegar a la instancia decisiva, cumplieron aceptables desempeños, especialmente el trío S. Pérez-C. Pollicritti-O. Pérez, que accedió a la instancia final, aunque finalmente no viajaron por motivos presupuestarios.

Por su parte, compitieron en Zárate, en el provincial por equipos, los juninenses Amílcar Juárez, Omar Pérez, Walter Chacón y Oscar Cañete, quienes fueron dirigidos por el legendario Hugo Ochoa.

En el certamen, Junín no pudo acceder a las instancias finales pero dejó una buena imagen. En sus intervenciones, primero perdió frente a Azul por 15 a 6; luego le ganó a Tres Arroyos por 15 a 6; y, finalmente, la derrota final contra Bahía Blanca, por 15 a 10, dejó al equipo afuera del certamen.

La AJB se había adjudicado la plaza en el Provincial tras haber logrado una gran performance en el certamen zonal que se disputó el domingo 25 de junio en Mercedes.