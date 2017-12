La Asociación Ciclista Juninense obtuvo su personería jurídica

Luego de numerosas gestiones, con mucha satisfacción la Asociación Ciclista Juninense recibió su personería jurídica; certificado de vigencia que es algo fundamental para ser reconocida legalmente y acceder a programas de fortalecimiento y ayuda que se brindan desde el Estado provincial y nacional.

Ante la noticia, el subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo, dijo: "Es una muy buena noticia para todos los integrantes de la Asociación Ciclista Juninense, porque han obtenido, después de muchos años, la personería jurídica. Nos pone muy contentos haber obtenido este resultado después de muchas gestiones, porque, como siempre decimos, obtener la personería jurídica no sólo permite acceder a la institución a beneficios y subsidios de Nación y de Provincia, sino que también representa una gran tranquilidad para el dirigente deportivo".

Obtener la personería jurídica no sólo permite acceder a la institución a beneficios y subsidios de Nación y de Provincia, sino que también representa una gran tranquilidad para el dirigente deportivo. Daniel Pueyo. Subsecretario de Deportes.

Para nosotros es una alegría porque fue costoso y burocrático pero lo logramos, por eso le agradecemos en nombre de Daniel (Pueyo), a todo el municipio por la dedicación. Gastón Brandán. Integrante de la ACJ.

"Ahora, la institución es reconocida no sólo por la comunidad, sino también por el Ministerio de Justicia bonaerense. Esto nos incentiva a seguir trabajando porque de la misma manera que trabajamos con la Asociación Ciclista lo estamos haciendo con otras instituciones y con las cuales estamos teniendo grandes avances. Un ejemplo es el club Agustina, que tiene una comisión normalizadora y que gracias a un gran esfuerzo, ya tienen todo reglamentado hasta el año 2015", agregó.

Por último, el funcionario destacó "la predisposición de la secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, que nos acompaña y demuestra un gran compromiso para que cada trámite tenga el resultado que deseamos".

Por su parte, Gastón Brandán, de la Asociación Ciclista Juninense, contó que la institución "tuvo personería jurídica hasta el año 1996, y la última vigencia fue en el año 2006, desde ahí hasta hoy y a pesar de haber cumplimentado en tiempo y forma con toda la documentación, no pudimos nunca tener el certificado de vigencia. Íbamos y presentábamos todo y nunca supimos por qué no teníamos respuesta".

"Desde el inicio de este año, nos pusimos a trabajar con el municipio, entregando toda la documentación y hoy, afortunadamente, hemos obtenido el certificado. Para nosotros es una alegría porque fue costoso y burocrático pero lo logramos, por eso le agradecemos en nombre de Daniel (Pueyo), a todo el municipio por la dedicación", resaltó Brandán para concluir.

Por último, Daniel Pueyo aprovechó la ocasión para informar que "en el mes de marzo, se pondrá en marcha una dependencia de la dirección de Personas Jurídicas, lo que le permitirá a los clubes contar con todo el asesoramiento necesario, además de obtener beneficios económicos, ya que se ahorran de pagar la certificación de firmas y sellados. Dinero que les permitirá mejorar instalaciones y atender demandas diarias".