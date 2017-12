Todas las posiciones por categorías y en la general de la "Carrera de la Amistad" 2017

Como anticipó "Democracia", el uruguayo Alexander de los Santos y la local Andrea Silva, de la Escuela "Galas de Junín", fueron los ganadores de las clasificaciones generales de la tradicional "Carrera de la Amistad" 2017, prueba atlética que cierra el calendario de competencias y que fue organizada por la Agrupación "Los Flamencos".

Como es habitual, la prueba pedestre tuvo su inicio frente al predio de la Sociedad Rural y culminó en el arco de ingreso al Parque Natural "Laguna de Gómez", una distancia de 7.650 metros que De los Santos recorrió en 23 minutos 35 segundos 3 décimas, mientras que Andrea Silva empleó un tiempo de 28 minutos 54 segundos 8 décimas.

Estas fueron las posiciones por categorías en damas y varones y las ubicaciones en la general (los 300 primeros):

Posiciones por Categoria :

Varones de 14 a 19 años

Ps. Atletas............. /Tiempo Gral./Tiempopor Km./Ciudades

-------------------------------------------------------------------------------------

1 ) Oviedo, Alejo................................... 28:35.2 a 3:44 Junín

2 ) Caro, Joaquín..................................30:58.4 a 4:03 Junín

3 ) Bravo, Andrés..................................34:06.8 a 4:28 Junín

4 ) Reynoso, Rodrigo Nicolás................ 38:10.9 a 5:00 Junín

5 ) Burela, Facundo...............................38:36.4 a 5:03 Junín



Damas 14 a 19 años

1 ) Silva, Talía Belén...............................30:53.1 a 4:02 Junín

2 ) Moreno Musso, Camila....................45:56.7 a 6:00 Junín



Varones 20 a 29 años

1 ) García, Jonathan..............................23:58.9 a 3:08 Junín

2 ) Frías, Marcelo...................................25:39.0 a 3:21 Junín

3 ) Muñoz, Pablo..................................26:20.0 a 3:26 Junín

4 ) Perasso, Walter Daniel..................27:08.9 a 3:33 Roberts

5 ) Prioglio, Jorge..................................27:23.7 a 3:35 Junín



Damas 20 a 29 años

1 ) Silva, Andrea.................................... 28:54.8 a 3:47 Junín

2 ) Toval, Daiana.................................. 31:38.8 a 4:08 Junín

3 ) Anca, Carmen.............................33:18.0 a 4:21 9 De Julio

4 ) Rodríguez, Manuela......................... 36:57.8 a 4:50 Junín

5 ) Bazzani, Felicitas María.................... 37:42.2 a 4:56 Junín



Varones 30 a 34 años

1 ) De Los Santos, Alexander..............23:35.3 a 3:05 Uruguay

2 ) Piaggi, Iván Jesús............................. 25:30.2 a 3:20 Junín

3 ) Kriger, Jonatan.........................27:31.9 a 3:36 Pergamino

4 ) Castellazzi, Alejo...............................27:38.8 a 3:37 Junín

5 ) Larraburu, Martín.............................29:05.5 a 3:48 Junín



Damas 30 a 34 años

1 ) Morente, Paola................................. 31:21.5 a 4:06 Junín

2 ) Villavicencio, Graciela........................35:05.1 a 4:35 Junín

3 ) Lucero, Valeria.................................. 35:17.3 a 4:37 Junín

4 ) Ferrari, Ornela..................................37:35.3 a 4:55 Junín

5 ) Olivetti, Gisela NaTalía.....................38:03.0 a 4:58 Junín



Varones 34 a 39 años

1 ) Cabral, Mauro Sebastián.................... 25:27.5 a 3:19 Junín

2 ) Lamarque, Alejandro......................... 28:16.4 a 3:42 Salto

3 ) Verger, Mauricio Javier..................... 28:24.0 a 3:42 Junín

4 ) Uthurriaga, Ever............................... 29:11.3 a 3:49 Junín

5 ) Velasco, Luciano Ariel....................... 29:42.3 a 3:53 Junín



Damas 35 a 39 años

1 ) Sánchez, Romina Elisa...................... 35:59.3 a 4:42 Junín

2 ) Alonso, María Víctoria......................36:45.0 a 4:48 Junín

3 ) Severini, Lucila................................. 39:18.8 a 5:08 Junín

4 ) Rapisardi, Silvina............................. 39:19.2 a 5:08 Junín

5 ) Guaricuyu, Laura Ivána......................43:25.9 a 5:41 Junín



Varones 40 a 44 años

1 ) Cabral, Oscar H.................................. 24:35.7 a 3:13 Junín

2 ) Franco, Fernando Javier................... 27:53.0 a 3:39 Junín

3 ) Sosa, Néstor.................................... 28:08.2 a 3:41 Junín

4 ) Harán, Aníbal.................................. 28:20.5 a 3:42 Junín

5 ) Elisei, Juan Manuel.......................... 28:36.6 a 3:44 Junín



Damas 40 a 44 años

1 ) Marino, María Fernanda........... 35:25.9 a 4:38 Chacabuco

2 ) Barnetche, Ivana Beatriz.................36:22.8 a 4:45 Lincoln

3 ) Morales, María Celia........................38:04.4 a 4:59 Junín

4 ) Walton, Cynthia................................ 40:31.5 a 5:18 Junín

5 ) Pereyra, Mónica Graciela................... 41:45.4 a 5:27 Salto



Varones 45 a 49 años

1 ) Cotron, Víctor........... 26:46.5 a 3:30 General Viamonte Est

2 ) Rivero, Oscar................................... 28:53.5 a 3:47 Junín

3 ) Acuña, Gastón Emiliano.29:55.4 a 3:55 General Viamonte Est

4 ) Martíno, Javier Adrian.................... 30:31.9 a 3:59 Lincoln

5 ) Di Prinzio, Gastón Ariel...................... 31:10.6 a 4:05 Junín



Damas 45 a 49 años

1 ) Moukarzel, Lorena.......... 30:14.2 a 3:57 Lomas De Zamora

2 ) Martínez, Dalila María.......................36:05.1 a 4:43 Junín

3 ) Gutiérrez, Stella........................................ 37:55.6 a 4:58

4 ) Orellano, Patricia............................... 41:14.1 a 5:23 Junín

5 ) Valcalda, Gabriela...........................41:27.8 a 5:25 Lincoln



Varones 50 a 54 años

1 ) González, Mauricio............................28:18.5 a 3:42 Junín

2 ) Meza, José...................................... 30:43.9 a 4:01 Junín

3 ) Pose, Marcelo Claudio Sant...............31:37.0 a 4:08 Junín

4 ) Pettinaroli, Mario............................ 32:05.0 a 4:12 Junín

5 ) Rossa, Luis Alberto.............................32:14.7 a 4:13 Junín





Damas 50 a 54 años

1 ) Andriola, Sandra Marisa.................... 42:53.4 a 5:36 Junín

2 ) Barrera, María Elena.............44:14.3 a 5:47 General Pinto

3 ) Esturo, María Marcela.......................47:28.5 a 6:12 Junín

4 ) Elías, Dora Estela..............................49:13.5 a 6:26 Junín

5 ) Locine, Laura Elda..................... 52:58.4 a 6:56 9 De Julio



Varones 55 a 59 años

1 ) Ñañez, Sergio.................................... 32:07.7 a 4:12 Salto

2 ) Finamore, Luis..................................32:40.7 a 4:16 Junín

3 ) Bannon, Ariel.....................................33:11.7 a 4:20 Junín

4 ) Balletta, Daniel................................ 35:06.5 a 4:35 Junín

5 ) Sosa, Builio........................ 35:11.0 a 4:36 Pueblo Andino



Damas 55 a 59 años

1 ) Vega, María Elena.............................45:16.5 a 5:55 Junín

2 ) Pagano, Mónica...............................46:28.6 a 6:05 Junín



Varones 60 a 64 años

1 ) Moreno, José Luis...........30:42.7 a 4:01 General Viamonte

2 ) Miranda, Norberto Ever...............30:55.0 a 4:02 Martínez

3 ) Spíndola, José Luis............................35:41.6 a 4:40 Junín

4 ) Fernández, Miguel Ángel.................. 38:41.8 a 5:03 Junín

5 ) Pacífico, Osvaldo Héctor................... 39:01.3 a 5:06 Junín



Damas 60 a 64 años

1 ) Molli, Yoli.......................................... 41:02.1 a 5:22 Junín

2 ) Catullo, Silvia....................................54:46.1 a 7:09 Junín



Varones 65 a 69 años

1 ) Ratto, Gaspar................................... 39:30.8 a 5:10 Junín

2 ) López, Héctor.........................40:34.1 a 5:18 Agustín Roca

3 ) Falasconi, Adolfo............................... 40:54.1 a 5:21 Junín

4 ) Ossola, Jorge................................... 42:49.7 a 5:36 Junín

5 ) Morente, Miguel Ángel.................... 42:53.6 a 5:36 Junín



Varones 70 a 74 años

1 ) Lizardo, Pedro Alberto.......................45:32.5 a 5:57 Junín

2 ) Ramos, Horacio................................48:32.4 a 6:21 Junín

3 ) Santa María, Rogelio........................ 53:35.7 a 7:00 Junín

4 ) Escobar, Reyes Alberto......................57:17.7 a 7:29 Junín



Clasificación general

Ps. Atletas/Tiempo general/Ciudades/Tiempo por kilómetro

-----------------------------------------------------------------------------------

1 ) De Los Santos, Alexander _....... 23:35.3 _ Uruguay _ 3:05

2 ) García, Jonathan _........................23:58.9 _ Junín _ 3:08

3 ) Cabral, Oscar H _........................... 24:35.7 _ Junín _ 3:13

4 ) Cabral, Mauro Sebastián _............. 25:27.5 _ Junín _ 3:19

5 ) Piaggi, Iván Jesús _.......................25:30.2 _ Junín _ 3:20

6 ) Frías, Marcelo _............................ 25:39.0 _ Junín _ 3:21

7 ) Muñoz, Pablo _.............................26:20.0 _ Junín _ 3:26

8 ) Cotron, Víctor _.................... 26:46.5 _ Viamonte _ 3:30

9 ) Perasso, Walter _..................... 27:08.9 _ Roberts _ 3:33

10 ) Prioglio, Jorge _...........................27:23.7 _ Junín _ 3:35

11 ) Kriger, Jonatan _.................. 27:31.9 _ Pergamino _ 3:36

12 ) Castellazzi, Alejo _....................... 27:38.8 _ Junín _ 3:37

13 ) Franco, Fernando Javier _............ 27:53.0 _ Junín _ 3:39

14 ) Taylor, Cesar _............................ 27:56.7 _ Junín _ 3:39

15 ) Maraviglia, Cristian _................... 28:00.1 _ Junín _ 3:39

16 ) Pato Yende _............................ 28:00.2 _ Junín _ 03:39

17 ) Sosa, Néstor _............................. 28:08.2 _ Junín _ 3:41

18 ) Lamarque, Alejandro _.................28:16.4 _ Salto _ 3:42

19 ) González, Mauricio _.................... 28:18.5 _ Junín _ 3:42

20 ) Harán, Aníbal _..........................28:20.5 _ Junín _ 3:42

21 ) Verger, Mauricio Javier _.............28:24.0 _ Junín _ 3:42

22 ) De León, Nicolás _.......................28:29.8 _ Junín _ 3:44

23 ) Oviedo, Alejo _........................... 28:35.2 _ Junín _ 3:44

24 ) Elisei, Juan Manuel _...................28:36.6 _ Junín _ 3:44

25 ) Rivero, Oscar _............................ 28:53.5 _ Junín _ 3:47

26 ) Silva, Andrea _........................... 28:54.8 _ Junín _ 3:47

27 ) Larraburu, Martín _.....................29:05.5 _ Junín _ 3:48

28 ) Uthurriaga, Ever _........................ 29:11.3 _ Junín _ 3:49

29 ) Demolis, Sebastián _.................... 29:21.6 _ Junín _ 3:51

30 ) Velasco, Luciano Ariel _............... 29:42.3 _ Junín _ 3:53

31 ) Acuña, Gastón Emiliano _.....29:55.4 _ Viamonte _ 3:55

32 ) Luján, Ezequiel Raúl _.................. 29:59.3 _ Junín _ 3:56

33 ) Alarcon, Maximiliano Gastón _... 30:00.5 _ Junín _ 3:56

34 ) Ruidia, Mauro _......................... 30:03.0 _ Junín _ 3:56

35 ) Pulido, Pablo _...........................30:05.3 _ Junín _ 3:56

36 ) Reyes, Héctor Antonio _..............30:06.7 _ Junín _ 3:56

37 ) Lucero, Alberto _...................30:07.5 _ Arribeños _ 3:56

38 ) Santero, José Luis _................ 30:14.1 _ L Zamora _ 3:57

39 ) Moukarzel, Lorena _..............30:14.2 _ L Zamora _ 3:57

40 ) García, Christian _....................... 30:19.0 _ Junín _ 3:58

41 ) Funes Coronel, Facundo _............ 30:24.7 _ Junín _ 3:59

42 ) Gómez, Fernando _.....................30:26.0 _ Junín _ 3:59

43 ) Morelli, Sebastián _....................30:30.8 _ Junín _ 3:59

44 ) Martíno, Javier Adrián _............ 30:31.9 _ Lincoln _ 3:59

45 ) Cedrez, Maríano _....................... 30:33.1 _ Junín _ 4:00

46 ) Antognoli, Diego _.................... 30:40.7 _ Junín _ 4:00

47 ) Moreno, José Luis _.............. 30:42.7 _ Viamonte _ 4:01

48 ) Colman, Matías Yael _................ 30:43.0 _ Junín _ 4:01

49 ) Meza, José _............................... 30:43.9 _ Junín _ 4:01

50 ) Oviedo, Ariel _.............................30:45.1 _ Junín _ 4:01

51 ) Stringa, Iván _............................. 30:45.4 _ Junín _ 4:01

52 ) Silva, Talía Belén _...................... 30:53.1 _ Junín _ 4:02

53 ) Miranda, Norberto Ever _...... 30:55.0 _ Martínez _ 4:02

54 ) Caro, Joaquín _...........................30:58.4 _ Junín _ 4:03

55 ) Maccarrone, José _.................... 31:00.4 _ Junín _ 4:03

56 ) Aguiar, Joaquín José _.................31:04.1 _ Junín _ 4:04

57 ) Di Prinzio, Gastón Ariel _..............31:10.6 _ Junín _ 4:05

58 ) Gilbert, Martín _.......................... 31:16.3 _ Junín _ 4:05

59 ) De Benedetto, Juan Pablo _......... 31:21.2 _ Junín _ 4:06

60 ) Morente, Paola _......................... 31:21.5 _ Junín _ 4:06

61 ) Pose, Marcelo Claudio Sant _....... 31:37.0 _ Junín _ 4:08

62 ) Toval, Daiana _........................... 31:38.8 _ Junín _ 4:08

63 ) Crosetti, Gonzalo Martín _............ 31:43.1 _ Junín _ 4:09

64 ) Barraza, Gonzalo _...................... 31:48.5 _ Junín _ 4:09

65 ) García, Walter Ezequiel _........ 31:53.6 _ Arenales _ 4:10

66 ) Cinganelli, Juan Carlos _..............31:56.6 _ Junín _ 4:10

67 ) Pettinaroli, Mario _..................... 32:05.0 _ Junín _ 4:12

68 ) Ñañez, Sergio _........................... 32:07.7 _ Salto _ 4:12

69 ) Aréjula, Franco _..........................32:08.7 _ Junín _ 4:12

70 ) Skalany, Juan Pablo _.................. 32:12.2 _ Junín _ 4:12

71 ) Sabus, Jonathan _........................ 32:14.3 _ Junín _ 4:13

72 ) Rossa, Luis Alberto _..................... 32:14.7 _ Junín _ 4:13

73 ) Merlo, Esteban _.......................... 32:18.6 _ Junín _ 4:14

74 ) Roldán, Gastón Marcelo _............ 32:20.4 _ Junín _ 4:14

75 ) Guerriero, Jorge _....................... 32:23.0 _ Junín _ 4:14

76 ) Sarfo, Gustavo Sebastián _.......... 32:24.0 _ Junín _ 4:14

77 ) Guerriero, Carlos _....................... 32:33.1 _ Junín _ 4:15

78 ) Falabella, Andrés _.......................32:33.2 _ Junín _ 4:15

79 ) Benitez, Miguel _.........................32:34.8 _ Junín _ 4:15

80 ) Cedrez, Martín _......................... 32:39.0 _ Junín _ 4:16

81 ) Veliz, Daniel _.................... 32:39.0 _ Viamonte _ 4:16

82 ) Bayerque, Roberto Andrés _.........32:39.7 _ Junín _ 4:16

83 ) DÁngelo, Cristian _......................32:39.7 _ Junín _ 4:16

84 ) Finamore, Luis _..........................32:40.7 _ Junín _ 4:16

85 ) García Alfaro, Germán _............... 32:45.3 _ Junín _ 4:17

86 ) Mecca, Hugo Maximiliano _.32:49.8 _ Chacabuco _ 4:17

87 ) Rolla, Favio _...............................32:52.4 _ Junín _ 4:18

88 ) Rossa, Manolo _..........................32:52.7 _ Junín _ 4:18

89 ) Tossi, Matías _............................ 32:56.0 _ Junín _ 4:19

90 ) Dentato, Alejandro _...........32:57.7 _ Chacabuco _ 4:19

91 ) Cirulli, Ariel _............................... 32:59.9 _ Junín _ 4:19

92 ) Roldán, Jesús _........................... 33:04.6 _ Junín _ 4:19

93 ) Pinteño, Tomás _....................... 33:05.0 _ Junín _ 4:20

94 ) Martínez, Fernando Darío _.........33:06.5 _ Junín _ 4:20

95 ) Bannon, Ariel _............................ 33:11.7 _ Junín _ 4:20

96 ) Ronca, Claudio _......................... 33:12.0 _ Junín _ 4:20

97 ) Gimenez, Matías _...................... 33:12.4 _ Junín _ 4:20

98 ) Uria, Lucas _............................33:15.3 _ Bragado _ 4:21

99 ) Anca, Carmen _.................... 33:18.0 _ 9 De Julio _ 4:21

100 ) Fornero, Gustavo Daniel _......... 33:22.9 _ Junín _ 4:22

101 ) Marchetto, Ricardo _.................. 33:25.8 _ Junín _ 4:22

102 ) Franzini, Gonzalo Martín _......... 33:29.2 _ Junín _ 4:23

103 ) Pinto, Mauro Julián _................. 33:31.7 _ Junín _ 4:23

104 ) Azcurra, Francisco _.................... 33:41.1 _ Junín _ 4:24

105 ) Vitale, Saul _..............................33:41.8 _ Junín _ 4:24

106 ) Milani, Pedro Luis _................... 33:43.6 _ Junín _ 4:25

107 ) Sans, Hernán Carlos _................ 33:45.6 _ Junín _ 4:25

108 ) Orsi, Luciano _..........................33:48.0 _ Junín _ 4:25

109 ) Pinteño, Germán _............ 33:48.7 _ Chacabuco _ 4:25

110 ) Fornasari, Bruno Andrés _..........33:50.0 _ Junín _ 4:25

111 ) Reynoso, Emanuel _................... 33:52.3 _ Junín _ 4:26

112 ) Reynoso, Juan Pablo _.................33:53.1 _ Junín _ 4:26

113 ) Ostolaza, Juan M _..................... 33:56.5 _ Junín _ 4:26

114 ) Veliz, Luis _................................ 33:56.7 _ Junín _ 4:26

115 ) Bevilacqua, Heber _................34:03.3 _ Alberdi _ 4:27

116 ) Bravo, Andrés _......................... 34:06.8 _ Junín _ 4:28

117 ) Alonso, Ricardo _....................... 34:07.3 _ Junín _ 4:28

118 ) López, Eber _.............................. 34:17.7 _ Junín _ 4:29

119 ) Gutiérrez, Juan Martín _............. 34:18.0 _ Junín _ 4:29

120 ) Santa María, Matías _................34:23.5 _ Junín _ 4:30

121 ) Tallone, Ignacio _.......................34:24.6 _ Junín _ 4:30

122 ) Gutiérrez, Nicolás _.................... 34:26.7 _ Junín _ 4:30

123 ) Parenti, Esteban _.....................34:28.2 _ Junín _ 4:30

124 ) Goycochea, Nicolás _..................34:32.6 _ Junín _ 4:31

125 ) Tuesta, Pedro Javier _..............34:35.2 _ Lincoln _ 4:32

126 ) Lugli, Juan José _...............34:46.8 _ La Oriental _ 4:33

127 ) Molina, Marcos _....................... 34:47.5 _ Junín _ 4:33

128 ) Becerra, Diego Adrián _............. 34:47.6 _ Junín _ 4:33

129 ) Mangold, Luciano _...................34:50.5 _ Junín _ 4:33

130 ) Saldías, José Luis _....................34:53.0 _ Junín _ 4:33

131 ) Carmen Anca _............................35:05.1 _ Junín _ 4:35

132 ) Balletta, Daniel _.......................35:06.5 _ Junín _ 4:35

133 ) Viana, Julián _...........................35:08.9 _ Junín _ 4:36

134 ) Becerra, Lisandro _....................35:09.8 _ Junín _ 4:36

135 ) Sosa, Builio _.........................35:11.0 _ P Andino _ 4:36

136 ) Azcarraga, Damián _..................35:12.2 _ Junín _ 4:36

137 ) Dirialdi, Daniel Ezequiel _............35:16.6 _ Junín _ 4:37

138 ) Lucero, Valeria _......................... 35:17.3 _ Junín _ 4:37

139 ) Roldán, Fabricio _....................... 35:17.7 _ Junín _ 4:37

140 ) Urquiza, Andrés _...................... 35:20.8 _ Junín _ 4:37

141 ) Marino, María Fernanda _..35:25.9 _ Chacabuco _ 4:38

142 ) Martínez, Adrián _..................... 35:27.4 _ Junín _ 4:38

143 ) Tossi, Juan Cruz _.......................35:29.0 _ Junín _ 4:38

144 ) Pisoni, Luis _............................35:29.8 _ Junín _ 4:38

145 ) Foieri, Luciano _....................... 35:32.3 _ Junín _ 4:39

146 ) Di Palma, Delfor _..................... 35:34.2 _ Junín _ 4:39

147 ) Toro, Diego Martín _.................. 35:35.8 _ Junín _ 4:39

148 ) Arrieta, Gustavo _...................... 35:36.7 _ Junín _ 4:39

149 ) Anduaga, Ezequiel Damián _......35:38.8 _ Junín _ 4:40

150 ) Spíndola, José Luis _.................. 35:41.6 _ Junín _ 4:40

151 ) Strangi, Hernán _....................... 35:46.9 _ Junín _ 4:41

152 ) Ibarra, Juan _............................ 35:48.1 _ Junín _ 4:41

153 ) Pérez, Cristian _......................... 35:49.9 _ Junín _ 4:41

154 ) Albornoz, Matías _..................... 35:50.0 _ Junín _ 4:41

155 ) Alessio, Juan Carlos _.................. 35:51.6 _ Junín _ 4:41

156 ) Carril, Diego _..........................35:51.9 _ Lincoln _ 4:41

157 ) Astrada, Hugo Nelson _............... 35:53.1 _ Junín _ 4:41

158 ) Soave, Juan _.....................35:53.2 _ Chacabuco _ 4:41

159 ) Di Viesti, Renso _........................35:53.8 _ Junín _ 4:41

160 ) Lujan, Elías _............................. 35:56.3 _ Junín _ 4:42

161 ) Sánchez, Romina Elisa _............. 35:59.3 _ Junín _ 4:42

162 ) Pollio, Federico _.......................36:02.3 _ Junín _ 4:43

163 ) Andriola, Franco Luciano _.........36:04.4 _ Junín _ 4:43

164 ) Martínez, Dalila María _............. 36:05.1 _ Junín _ 4:43

165 ) Miqueles, Lisandro _.................. 36:07.3 _ Junín _ 4:43

166 ) Oliva, Mauricio _.......................36:07.9 _ Junín _ 4:43

167 ) Insaurralde, Gonzalo _................ 36:11.4 _ Junín _ 4:44

168 ) Fradusco, Carlos José _.............. 36:12.0 _ Junín _ 4:44

169 ) Balsamo, Gabriel _.....................36:13.3 _ Junín _ 4:44

170 ) Romero, Pablo Daniel _............. 36:15.6 _ Junín _ 4:45

171 ) Pachello, Ruben _.......................36:17.5 _ Junín _ 4:45

172 ) Anfuso, Ernesto Luciano _............36:21.7 _ Junín _ 4:45

173 ) Barnetche, Ivána Beatriz _....... 36:22.8 _ Lincoln _ 4:45

174 ) Risso, Alejandro _...................... 36:26.1 _ Junín _ 4:46

175 ) Ermacora, Marcelo _..................36:27.0 _ Junín _ 4:46

176 ) Alanis, Martín _......................... 36:36.5 _ Junín _ 4:47

177 ) Rodríguez, Carlos _.................... 36:38.4 _ Junín _ 4:47

178 ) Mancera, Rafael _......................36:44.2 _ Junín _ 4:48

179 ) Alonso, María Víctoria _.............36:45.0 _ Junín _ 4:48

180 ) Ramon, Carlos _........................36:48.5 _ Junín _ 4:49

181 ) Echevarria, Andrés _...................36:54.6 _ Junín _ 4:50

182 ) Rodríguez, Manuela _................36:57.8 _ Junín _ 4:50

183 ) Muñoz, Sebastián _.......... 36:58.6 _ Viamonte _ 4:50

184 ) García Toro, Ricardo _............... 36:59.0 _ Junín _ 4:50

185 ) Pesci, Martín Fernando _............37:04.9 _ Junín _ 4:51

186 ) Calabró, Enzo _..........................37:05.3 _ Junín _ 4:51

187 ) Esper, Lucas _.............................37:05.6 _ Junín _ 4:51

188 ) Franco, Manuel Eduardo _..........37:05.9 _ Junín _ 4:51

189 ) Hubner, Nicolás _...................... 37:06.9 _ Junín _ 4:51

190 ) Zallocco, Fernando _..................37:09.2 _ Junín _ 4:51

191 ) Carini, Juan José _...................... 37:09.9 _ Junín _ 4:51

192 ) Vaquero, Mario Daniel _............. 37:10.3 _ Junín _ 4:51

193 ) Cardenas, Fabian _.................... 37:26.0 _ Junín _ 4:53

194 ) Naso, Guillermo _...................... 37:27.6 _ Junín _ 4:54

195 ) Zapata, Agustín _...................... 37:33.3 _ Junín _ 4:55

196 ) Mangold, Leónardo Sergio _...... 37:33.5 _ Junín _ 4:55

197 ) Ferrari, Ornela _........................ 37:35.3 _ Junín _ 4:55

198 ) Bisio, Hernán Fernando _........... 37:40.5 _ Junín _ 4:56

199 ) Cortez, Franco _.........................37:41.2 _ Junín _ 4:56

200 ) Bazzani, Felicitas María _.......... 37:42.2 _ Junín _ 4:56

201 ) González Blaiotta, Lucas Damián _...37:48.3 _ Junín _ 4:56

202 ) Daher, Gastón Rolando _...........37:50.1 _ Junín _ 4:57

203 ) Gutiérrez, Stella _..............................37:55.6 _ _ 4:58

204 ) Perini, Fernando Ariel _............. 37:55.7 _ Junín _ 4:58

205 ) Rossetti, Marcelo _................... 37:55.8 _ Junín _ 4:58

206 ) Tosoni, Franco _.....................37:59.2 _ Lincoln _ 4:58

207 ) Triviño, Pablo _......................... 38:01.3 _ Junín _ 4:58

208 ) Olivetti, Gisela Natalía _........... 38:03.0 _ Junín _ 4:58

209 ) Vilche, René Alberto _...............38:03.2 _ Junín _ 4:58

210 ) Gallardo, Carlos _......................38:04.3 _ Junín _ 4:59

211 ) Morales, María Celia _................38:04.4 _ Junín _ 4:59

212 ) Scorretti, Julio _.........................38:05.2 _ Junín _ 4:59

213 ) Muñoz, José Luis _.................. 38:05.3 _ Lincoln _ 4:59

214 ) Reynoso, Rodrigo _...................38:10.9 _ Junín _ 5:00

215 ) Garelli, Maríano Juan _.............. 38:12.6 _ Junín _ 5:00

216 ) Córdoba, Gonzalo _................... 38:15.9 _ Junín _ 5:00

217 ) Reinoso, José María _................. 38:17.1 _ Junín _ 5:00

218 ) Costa, Enzo _..............................38:18.1 _ Junín _ 5:00

219 ) Maiti, Sergio _.............................38:19.1 _ Junín _ 5:01

220 ) Ventura, Luis Pablo _.................38:21.8 _ Junín _ 5:01

221 ) Pachello, Mauricio Agustín _...... 38:22.5 _ Junín _ 5:01

222 ) Mangini, Leandro _................... 38:26.5 _ Junín _ 5:01

223 ) Had, Marcelo _..........................38:27.5 _ Junín _ 5:01

224 ) Alvarez, Jonathan _.................. 38:28.0 _ Junín _ 5:02

225 ) Reynoso, Eduardo Ramón _........38:30.1 _ Salto _ 5:02

226 ) Bozzi, Lisandro _.......................38:32.2 _ Junín _ 5:02

227 ) Scarpatti, Ángel _......................38:34.4 _ Junín _ 5:03

228 ) Barea, Soledad _......................38:35.0 _ Junín _ 5:03

229 ) Minervino, Mario Gabriel _........38:35.3 _ Junín _ 5:03

230 ) Pelizza, Pablo _......................... 38:35.7 _ Junín _ 5:03

231 ) Rodríguez, Gabriel _.................. 38:36.1 _ Junín _ 5:03

232 ) Bocelli, Franco Gabriel _............38:36.2 _ Junín _ 5:03

233 ) Burela, Facundo _.....................38:36.4 _ Junín _ 5:03

234 ) Burela, Rodrigo Luis Tomás _.....38:36.8 _ Junín _ 5:03

235 ) Martín, Cristian _...................... 38:37.2 _ Junín _ 5:03

236 ) Maggiori, Luciano _..................38:38.2 _ Junín _ 5:03

237 ) Basso, Néstor _.........................38:39.3 _ Junín _ 5:03

238 ) Fernandez, Miguel Ángel _........ 38:41.8 _ Junín _ 5:03

239 ) Decesare, Juan Carlo _..............38:44.2 _ Junín _ 5:04

240 ) Guerrero, Ezequiel _..................38:46.9 _ Junín _ 5:04

241 ) Dipende, Juan Cruz _.........38:55.3 _ La Oriental _ 5:05

242 ) Guerriero, Martín _...................38:58.3 _ Junín _ 5:06

243 ) Bengolea, Fabricio Alejandro _.39:00.3 _ Viamonte _ 5:06

244 ) Debortoli, Cristian _..................39:01.0 _ Junín _ 5:06

245 ) Pacífico, Osvaldo Héctor _......... 39:01.3 _ Junín _ 5:06

246 ) Martín, Jorge Alejandro _.......... 39:01.7 _ Junín _ 5:06

247 ) Edwards, Leandro Ezequiel _......39:02.3 _ Junín _ 5:06

248 ) Castroman, Sergio _................... 39:11.5 _ Junín _ 5:08

249 ) Castagnola, Juan Pablo _.......... 39:13.0 _ Junín _ 5:08

250 ) Raimbault, Nicolás _................. 39:15.5 _ Junín _ 5:08

251 ) Ciallella, Damián Alejandro _..... 39:16.5 _ Junín _ 5:08

252 ) Ciallella, Luis Ángel _................. 39:16.7 _ Junín _ 5:08

253 ) Severini, Lucila _....................... 39:18.8 _ Junín _ 5:08

254 ) Rapisardi, Silvina _.................... 39:19.2 _ Junín _ 5:08

255 ) Cicoria, Miguel Ángel _..............39:22.0 _ Junín _ 5:09

256 ) Mantelli, Jorge Daniel _............39:23.5 _ Junín _ 5:09

257 ) Morsilli, Lucas Andrés _..............39:27.0 _ Junín _ 5:09

258 ) Ocampo, Cristian _.................... 39:30.4 _ Junín _ 5:10

259 ) Ratto, Gaspar _......................... 39:30.8 _ Junín _ 5:10

260 ) Bonetti, Alexis _........................ 39:31.7 _ Junín _ 5:10

261 ) Andrade, Mayra _................. 39:36.0 _ C Federal _ 5:11

262 ) Pérez, Héctor Rodolfo _...............39:39.5 _ Salto _ 5:11

263 ) Fernández, Ángela _................... 39:42.4 _ Junín _ 5:11

264 ) Deo, Carlos _.............................39:45.6 _ Junín _ 5:12

265 ) Sala, Gastón Eduardo _............. 39:46.0 _ Junín _ 5:12

266 ) Reynoso, Rodrigo _.................... 39:51.8 _ Junín _ 5:13

267 ) Andrades, Gonzalo _..................39:52.8 _ Junín _ 5:13

268 ) Scasso, Silvio _..........................39:54.2 _ Junín _ 5:13

269 ) Gabelli, Santiago Agustín _........ 40:07.5 _ Junín _ 5:14

270 ) Mangini, Guillermo _................40:09.0 _ Junín _ 5:15

271 ) Woinilowiez, Gustavo _............... 40:12.2 _ Junín _ 5:15

272 ) Martín, Pablo _.......................... 40:12.2 _ Junín _ 5:15

273 ) Rames, Carlos Hernán _..............40:12.6 _ Junín _ 5:16

274 ) Pereyra, Luis Alberto _......... 40:12.6 _ 9 De Julio _ 5:16

275 ) Molteno, Juan Pablo _................40:12.9 _ Junín _ 5:16

276 ) Mercado, Fernando Osmar _.......40:14.4 _ Junín _ 5:16

277 ) Herrera, Gabriel _.......................40:15.0 _ Junín _ 5:16

278 ) González, Ángel _....................... 40:15.3 _ Junín _ 5:16

279 ) Hidalgo, Matías _....................... 40:17.5 _ Junín _ 5:16

280 ) Molinari, Francisco _.................. 40:19.1 _ Junín _ 5:16

281 ) Hernández, José _......................40:22.3 _ Junín _ 5:17

282 ) Acosta, Osmar Atilio _................40:23.9 _ Junín _ 5:17

283 ) Baien, Ariel _.............................40:31.0 _ Junín _ 5:18

284 ) Walton, Cynthia _...................... 40:31.5 _ Junín _ 5:18

285 ) López, Héctor _........................40:34.1 _ A Roca _ 5:18

286 ) Lastra, Gastón Emiliano _.......... 40:38.6 _ Junín _ 5:19

287 ) Espinosa, IRenéo _.................... 40:40.6 _ Junín _ 5:19

288 ) Hernández, Héctor Oscar _........ 40:45.4 _ Rojas _ 5:19

289 ) Pagella, Andrés _...................... 40:50.6 _ Junín _ 5:21

290 ) Ghiglione, Diego _.................... 40:50.8 _ Junín _ 5:21

291 ) Zabaleta, Leandro _.....................40:51.1 _ Junín _ 5:21

292 ) Guillamondegui, María De Los Ángeles _.....40:53.2 _ Junín _ 5:21

293 ) Falasconi, Adolfo _..................... 40:54.1 _ Junín _ 5:21

294 ) Robledo, Gustavo _................. 40:55.9 _ Lincoln _ 5:21

295 ) Molli, Yoli _............................... 41:02.1 _ Junín _ 5:22

296 ) Comiso, Thiago _.............. 41:02.6 _ Chacabuco _ 5:22

297 ) Brugiavini, Gabriel _.......... 41:06.5 _ Viamonte _ 5:23

298 ) Becchi, Juan Manuel _...............41:07.5 _ Junín _ 5:23

299 ) Sarmiento, Fabricio _................. 41:08.1 _ Junín _ 5:23

300 ) Ganci, Claudio _..................... 41:08.3 _ Junín _ 5:23