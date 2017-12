Llevaron a cabo la prueba “Unión 2 Lagunas”

Organizada por la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín se realizó una nueva edición de la travesía en kayak denominada “Unión 2 Lagunas” y los participantes recorrieron el Río Salado, entre la Laguna de Gómez y la del Carpincho.

El intendente de Junín, Pablo Alexis Petrecca participó de la prueba, organizada por la Dirección de Deportes comunal a cargo del profesor Daniel Pueyo, y que comenzó a las 10.30 en la rotonda de los pescadores del Parque Natural, en el cual los deportistas se concentraron para partir, por el Río Salado, hacia la Laguna El Carpincho.

“Fue un desafío muy importante, porque es la segunda vez que me subo a un kayak y no me imaginé que el cruce era tan largo. Así que terminé muy cansado, pero contento de haberlo hecho”, afirmó el jefe comunal al final de la prueba.

Durante el trayecto, el intendente y su compañero, el profesor Diego Cuadrado, rescataron a un perro que permanecía en el agua, por lo que al llegar, narró: “La verdad que Diego es un excelente copiloto, yo simplemente lo acompañé. Y en el camino nos encontramos con un perro nadando, así que lo subimos y la experiencia fue más divertida aún”.

“Es muy lindo realizar esta actividad con este paisaje natural y esta laguna tan hermosa que tenemos, por eso felicito a todos los que la organizaron”, continuó Petrecca e invitó a todos los juninenses a sumarse a la iniciativa: “Los invito a que se animen, no hace falta tener experiencia”, dijo como corolario Petrecca.

Por su parte, el subsecretario de Educación y Deportes, Daniel Pueyo, manifestó: “El Unión 2 Lagunas ya es un clásico y también un verdadero desafío para aquellos que decidan iniciarse en lo que es la actividad de kayak, que está muy buena. Estamos muy contentos de haber lanzado la temporada con esta actividad tradicional y con este marco de gente y el desafío es poder seguir generando este tipo de actividades, para que los turistas y la gente de Junín se encuentren con propuestas deportivas y recreativas para pasarla bien”, agregó.

Para finalizar, Pueyo dijo: “Siempre nos hemos propuesto como eje de gestión que Junín se convierta en un centro regional de actividades deportivas, recreativas y turísticas. Y esta es una de las actividades que conlleva eso, así que la verdad que estamos más que contentos”, concluyó.